CTP Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Bican ve Belediye Meclis Üyesi adayları ziyaretlerini sürdürüyor

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis Üyesi adayları seçim ziyaretlerini sürdürüyor.





CTP’den verilen bilgiye göre, Güzelyurt Meslek Lisesi, Tarım Dairesi, Portakal Çiçeği Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Telekomünikasyon Dairesi, Meslek Lisesi Kadın Kursu Sergisi, Limasol Türk Koop Bankası, Öğretmenler Bankası, Güzelyurt çarşı esnafı ile Gayretköy ve Serhatköy ziyaret edildi.



Yurttaşlarla sohbet eden Bican ve ekibi, sorunlarını dinledi ve Bican Güzelyurt Belediye Başkanı seçildiğinde neler yapma hedefinde olduğunu anlattı.





“TEK BİR MÜNHAL AÇILMADI, İSTİHDAMLAR PARTİZANCA”



Şimdiki Başkanın 20 yıldır bu koltukta oturduğunu, kendisini Belediyenin sahibi gibi gördüğünü, “Ben yaparım olur” anlayışı ile hareket ettiğini ileri süren Bican, 20 yılda Belediye çalışanlarının dörtte üçünün yenilendiğini, ancak tek bir defa bile münhal açılıp personel istihdam edilmediğini, bütün istihdamların partizanca ve Başkanın kararına göre yapıldığını savundu.



Bican, “Güzelyurt’ta ‘ben yaparım olur’ zihniyeti bitecek, halk yönetime geliyor” dedi.Devralacağı Belediye Başkanlığı döneminde demokratik ve şeffaf davranacağını, her icraatını hukuka uygun şekilde yapacağını ifade eden Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican tüm hizmetlerin yurttaşlara ayırım gözetmeden verileceğini söyledi.Belediye hesaplarının sır gibi saklandığını, Belediye Meclis üyelerinin bilgisine dahi getirilmediğini, oldukça keyfi harcamalar yapıldığını, yapılan harcamaların yasadışı ve usulsüz olduğunu, tüm bunların sayıştay raporlarında da görüldüğünü iddia eden Bican, artık halktan hiçbir şey gizlenmeyeceğini ve Güzelyurt Belediyesi’nde temiz bir sayfa açacaklarını ifade etti.Gayretköy ve Serhatköy’ün Belediye tarafından çok ihmal edildiğini, köy çocukları ve gençlerinin adeta unutulduğunu, yurttaşların kendi kaderi ile baş başa bırakıldığını ileri süren Osman Bican, köyler ile ilgili projelerini köy muhtarı ve azalarıiletüm köylülerle istişare ederek katılımcı bir anlayışla gerçekleştireceğini söyledi.