CTP Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Bican Bostancı’yı Ziyaret Etti!



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis üyesi adayları Aşağı ve Yukarı Bostancı’yı ziyaret etti.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali’nin de eşlik ettiği ziyaretlerde bölge halkının sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.



“HALKIMIZ HAK ETTİĞİ HİZMETİ BİZİMLE ALACAK”





CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt’un 20 yıldır aynı kötü ellerde yönetildiğini savunarak, Bostancı’ya ne bir çocuk parkı, ne bir düğün alanı yapıldığını, bölge halkı gibi Bostancı’nın da ‘artık yeter’ dediğini söyledi.Göreve geldiği zaman yapacağı hizmetler ile Bostancı’nın Güzelyurt ilçesinde hak ettiği yeri alacağını ifade eden Bican, özellikle Yukarı Bostancı’nın kaderine terk edildiğini, bölgede ciddi bir çevre felaketi yaşandığını, yurttaşların her türlü sportif, kültürel ve sosyal aktiviteden izole edildiğini savundu.Bican, Bostancılıları çağdaş, modern, adil, eşit ve demokratik bir yönetime kavuşturacağının sözünü vererek, “Halkımız hak ettiği hizmeti bizimle alacak, Güzelyurt’ta işler artık değişecek” dedi.