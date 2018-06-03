CTP Güzelyurt Adayı Bican Yayla’yı Ziyaret Etti!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, ekibiyle birlikte Yayla’yı ziyaret etti.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, vatandaşların şikayetlerini dinleyen Bican, “Yapılan konuşmalardan anladığım kadarıyla bu iş Yayla’da da bitti. Artık tamam, değişim çok yakında. Bana duyduğunuz güveni asla boşa çıkarmayacağım ve yirmi yıldır yapılmayan ne varsa yapmak için ben ve ekibim çok çalışacağız” dedi.





‘Güzelyurt denizle buluşturulacak’ diye seçim vaadinde bulunup bu konuda tek bir adım atmayan ve yirmi yıldır görevde olan Belediye Başkanı’nın boş vaatlerinden halkın artık bıktığını savunan Bican, kimseyi boş vaatlerle kandırmayacağını, yapabileceklerini kısa, orta ve uzun vadede ortaya koyup hızla hayata geçireceklerini ifade etti.“Boş vaatlerle değil hizmetle anılacağız” diyen Bican, güçlü bir kadro ile yola çıktığını , UBP dışındaki diğer siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile yola devam ettiğini ve halk istedikten sonra değişimin önünde kimsenin duramayacağını sözlerine ekledi.