CTP Girne’de “Kalemizi Geri Alacağız” Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirdi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), dün Girne’de, “kalemizi geri alacağız” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı adayı Birol Karaman ve ekibi Girneli vatandaşların eşliğinde Girne Belediyesi’nin önünde toplanarak limana yürüdü.

Yürüyüşe eski başbakanlardan Ömer Kalyoncu, eski bakanlardan Salih Usar ve Salih İzbul ile Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Milletvekili Fazilet Özdenefe, MYK üyesi Ürün Solyalı’nın yanı sıra Kadın ve Gençlik Örgütü temsilcileri de katıldı.

“TEK DERDİMİZ KENTİMİZ VE GELECEĞİ”

Birol Karaman konuşmasında,“Girnemizi öngörüsüz, vizyon sahibi olmayan ellere bir dört sene daha emanet edemeyiz. Kentimizi, kalemizi geri alacağız” dedi ve coşkulu geçen yürüyüşün değişimin ayak sesleri olduğunu söyledi.

CTP’li başkanların bulunmadığı belediyelerde ilerlemenin olmadığını, hatta birçoğunun battığını savunan Karaman, merkezi yönetimle işbirliği içinde Girne’yi her yönüyle daha zengin, daha mutlu bir kent yapacaklarının sözünü verdi.

Ellerindeki anket sonuçlarına göre seçim yarışının kendisi ve mevcut başkan arasında geçeceğini ileri süren Karaman, “Girneli dostlarıma sesleniyorum, 20 yıllık eski ve köhnemiş zihniyete mecbur değiliz, biz istersek Girne’de her şey değişir, Girne aşkına işbaşına; tek derdimiz kentimizin geleceği” dedi.

“24 HAZİRAN GİRNE İÇİN MÜJDELİ BİR GÜN OLACAK”

Bilhassa son dört yılda sürdürülebilir olmaktan çıkan bir kent yaratıldığını savunan Birol Karaman, bu halka ait olan kenti sahiplerine geri vereceklerini belirtti. Girne’nin haksız rant kapısı olmaktan çıkacağını, mutsuz olan sakinlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini destekleyecek tüm girişimlerin yapılacağını kaydeden Karaman, “24 Haziran Girneliler için müjdeli bir gün olacak. Girne için yapacak çok işimiz var. Aşkımız kentimiz, işimiz kentimiz. Onu kötü ellere bırakacak değiliz, Girne bir kişiye ve yandaşlarına kalmış bir miras değildir, tüm Girnelilerin ortak malıdır” diye konuştu.