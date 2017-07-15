CTP Girne İlçesi’nden Lapta Belediye Başkanı’na Tepki…

“LAPTA HALKI SON DERECE MUTSUZ VE KALİTESİZ BİR YAŞAM SÜRÜYOR”

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Lapta Belediye Başkanı'nın icraatlarını eleştirerek, Lapta halkının “son derece mutsuz ve kalitesiz bir yaşam sürdüğünü” iddia etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, öne sürdüğü “Lapta Belediyesi’nin son dönemlerdeki usulsüz uygulamalarını” değerlendirme amacıyla basın toplantısı düzenledi.

KİŞİ: “LAPTA HALKI SON DERECE MUTSUZ”

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Lapta halkının son derece mutsuz olduğunu belirterek, 28 belediye ile kıyaslandığında sosyal belediyecilik anlayışından faydalanamayan, asli hizmetlerin bile götürülemediği Lapta’da belde halkının ülkenin en pahalı ücretlerini ödemek durumunda bırakıldığını savundu.

Kişi, “Lapta Belediyesi yatırımlar için AB ve benzeri fonlara başvurabileceği gibi devlet tarafından da her yıl 11,244,592 TL katkı payı almaktadır. Ancak bu katkıların tamamı yatırım olarak halka ulaşamamaktadır.” dedi.

“Lapta beldesindeki yaşam kalitesini artıracak projeler ve bugünkünden çok daha üst düzeyde bir çalışma yaşamı ile toplumun huzurunda olacaklarını” dile getiren Kişi, 23 yılda Lapta beldesinde yaşayanların çağdaş belediyecilik hizmetleri ve nitelikli bir yaşam kalitesinden çok uzakta kaldığını iddia etti.

EFENDİ: “NAMSOY 31 AİLENİN OCAĞINI SÖNDÜRDÜ”

Lapta Belediyesi’nin CTP’li Meclis Üyesi Emre Efendi de, 29 Haziran 2014’te 5. dönemine başlayan Lapta Belediye Başkanı’nın ilk icraatının 31 emekçiyi “ekonomik gerekçelerle” işten durdurmak olduğunu ileri sürdü.

“MAYIS AYI ÇEKLERİ KARŞILIKSIZ ÇIKTI”

“Çalışanların Mayıs ayı maaşlarının çeklerinin karşılıksız çıktığını, Mayıs ayı maaşlarını 4 gün önce alabildiklerini” kaydeden Efendi, Lapta Belediyesi’nde her ay 235 bin 740 TL tutarında yeni bir açık oluştuğunu, bu durumun Belediyeyi batağa sürüklemekten başka bir şey olmadığını savundu.

Namsoy’un 707 dönüm büyüklüğünde ve halkın malı olan Gorno Tepesini şeffaf olmayan ve hukuka aykırı bir şekilde teleferik projesi kılıfı ile elden çıkarmaya çalıştığını iddia eden Efendi, Bakanlar Kurulu’nunsa Namsoy yönetiminin girişimi ile hatalarla dolu ve yetkisi dışında bir karar vermekten çekinmediğini ifade etti.

“SU ÜCRETLERİNE FAHİŞ ZAM YAPILDI”

Belde halkının kötü koşullarda ve hijyen olmayan su boruları ile taşınan suyu kullanmak zorunda bırakıldığını da iddia eden Efendi, Lapta Belediye Başkanının Türkiye’den su temin projesi kapsamındaki su maliyetlerini bahane ederek su ücretlerine fahiş bir zam yaparak Lapta beldesine adanın en pahalı suyunu verdiği iddiasında da bulundu.

“HAYVANCI BATIYOR”

Efendi, “bölgedeki fahiş su temininden dolayı özellikle hayvancıların batmanın eşiğine geldiğini” de kaydetti.

Halka söz verdiği “pınarlardan akan suyu hayvancılara ücretsiz verme” sözünü tutmayan Namsoy’un, sorumluluktan kaçtığını ve topu Su Dairesine ve devlete attığını savunan Efendi, CTP’li bir başkan tarafından yönetilen Dikmen Belediyesi’nde halkın suyu ton başına ortalama 3 TL’den, hayvancınınsa 2.5 TL’den aldığını hatırlattı.