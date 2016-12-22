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22 Aralık 2016 Perşembe 09:34

CTP Girne İlçesi’nden Girne Belediye Başkanı Güngördü’ye Çağrı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye “kalan bir buçuk yıllık görev sürenizde kentin sorunlarına konsantre olun” çağrısı yaptı.

CTP Girne İlçesi'nden Girne Belediye Başkanı Güngördü'ye Çağrı
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“KALAN BİR BUÇUK YILLIK GÖREV SÜRENİZDE KENTİN SORUNLARINA KONSANTRE OLUN”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye “kalan bir buçuk yıllık görev sürenizde kentin sorunlarına konsantre olun” çağrısı yaptı.

Girne İlçe Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne’deki sorunlarla ilgili yayınladıkları basın bildirisine Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün verdiği yanıtla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Bildiriye uzun uzadıya cevap verdiği için Belediye Başkanına teşekkür ederiz” diyen Kişi, “Cevabi bildirinin ilçe yönetim kurulumuzun tespitlerini doğrular nitelikte olduğunu görmekten mutluyuz. Sayın Güngördü kentte aldığı, almakta olduğu ve almayı düşündüğü palyatif tedbirleri uzun uzadıya anlatmış, kentin geneline dair hiçbir vizyonu olmadığını bir kez daha kanıtlamıştır” ifadelerine yer verdi.

Palyatif tedbirlerin çağdaş belediyecilikle uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyleyen ve bunu Güngördü’ye hatırlatmak istediklerini belirten Kişi, “Sayın Güngördü kentte yaşanan sorunların birinden bile kendini sorumlu hissetmiyor, sorumluluğu geçmiş yöneticilerden müteahhitlere kadar geniş bir kesime yükleme çabası içine giriyor. Oysa kendi uzun yıllar teknik personel ardındansa belediye müdürü olarak Girne Belediyesi’nde çalıştı. Üstelik neredeyse tüm eski belediye başkanlarıyla çalıştı” dedi.

Girne Belediye Başkanı Güngördü’nün eleştiriler karşısında tahammülsüz bir yaklaşım sergilediğini de söyleyen Kişi, “Sayın Güngördü’ye eleştirilerden yararlanmayı ve kalan bir buçuk yıllık görev süresi içerisinde kentin sorunlarına konsantre olmayı öneririz” ifadesine yer verdi.

Güngördü’nün kendisinden önce görev yapan CTP’li belediye başkanıyla ilgili iddialarda bulunduğunu ve Girne İlçe Yönetim kuruluna bazı sorular yönelttiğini dile getiren Kişi, bunu hayretle karşıladıklarını söyledi, şunları ekledi:

“2014 yerel seçimlerinin üzerinden iki buçuk yıl geçti ama bunları bildirimiz yayınlanana kadar aklına getirmedi. Sayın Güngördü, eğer bahsettiği sorunlar ve raporlarla ilgili yasalara aykırı bir durum olduğu tespitine sahipse ve iki buçuk yıldır bu konularla ilgili hiçbir adım atmamışsa bu kabul edilebilir bir durum değildir.

Ortaya attığı iddialarla ilgili elinde bulunan yetkileri sonuna kadar kullanması en fazla da bizim talep edeceğimiz ve etmekte olduğumuz bir durumdur. Kendisine bu konuda da görevini yerine getirme çağrısında bulunuruz.”

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