CTP Girne İlçesi, Girne Belediyesi Yönetimini Eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Yönetim Kurulu, Girne belediye sınırları içerisinde problemlerin her geçen gün arttığını savunarak Girne Belediyesi yönetimini eleştirdi.

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi yaptığı yazılı açıklamada, Girne’nin giderek bir kaos içerisine sürüklendiğini ileri sürdü.

Kişi, Girne Belediyesi’nin kurumsal organizasyonunu ve sorunları çözme yetisini yitirdiğini savundu.

Kişi, açıklamasında, “Kentle ilgili yeni ve çağdaş bir vizyon geliştirmek bir yana dursun günlük sorunları bile çözecek organizasyonu sağlamaktan aciz hale gelen bir belediye başkanı ile karşı karşıya olduğumuz artık Girne’de yaşayan hemen herkesin üzerinde mutabakata vardığı bir gerçeklik halini almıştır” ifadelerini kullandı.

Kişi, gelişen nüfusa bağlı olarak ortaya çıkan trafik ve alt yapı ihtiyacı sistematik bir programla ele alınamazken yapılması elzem olan yatırımların da esnafa önceden bilgi verilmeden veya esnafın ortaya koyduğu talepler dikkate alınmadan inatlaşma yoluyla yapıldığını iddia etti.

Ecevit Caddesi’nde esnafın bir nebze olsun iş yapıp ekonomik olarak rahatlayacağı yıl başı döneminde huzursuz edildiğini öne süren Kişi, 3 gün boyunca yol kapatıldığını, yaşanan büyük huzursuzlukların ardından esnafın ortaya koyduğu öneriler kabul edilerek yeniden başa dönüldüğünü belirtti.

Açıklamada, trafik kazalarında yitirilen canların acıları yüreklerde henüz taze iken Girne Belediyesi’nin kenti başıboş bıraktığı, yol kalitesi bozulan Girne’de gerekli önlemlerin alınmadığı öne sürüldü.

Kişi, “Sonuç olarak Girne’yi yönetmekten aciz bir hale gelen ve sorunları çözmek yerine artık kendisi bir sorun olan Girne Belediyesi Yönetimini bu duyarsız ve öngörüsüz yaklaşımları terk etmeye davet eder, aynı anlayışın sürmesi durumunda kentte her türlü eylemliliği göstermekten kaçınmayacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz” dedi.

Açıklamayla birlikte bazı yolların fotoğrafları da basına dağıtıldı.









