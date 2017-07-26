CTP Girne İlçe Kişi: “Acil Önlem Alınmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, bugün sunumu yapılan Çatalköy-Girne yeni İmar planının amacına ulaşabilmesi için hükümetin acil önlemler alması gerektiğini söyledi.

Kişi, “Çatalköy-Girne yeni İmar Planı yürürlüğe girene kadar, İmar Planı’nın ruhuna uygun bir emirname çıkarması ve/veya bu süre içerisindeki işlemleri durdurucu önlemler alması” için hükümete çağrı yaptı.

Yaptığı yazılı açıklamada, bugün Şehir Planlama Dairesi tarafından halka açık bir toplantıyla sunumu yapılan Çatalköy-Girne İmar Planı konusunda değerlendirmelerde bulunan Kişi, Yeni İmar Planı yürürlüğe girinceye değin geçecek sürede, Turizm Gelişim Yasası ve diğer mevzuat tahtında yeni izinler veya teşviklerin verilmemesi ile ilgili bir idari karar üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni İmar Planı’nın içeriği, teknik ve pratik sonuçları ile ilgili CTP Girne İlçesi’nin detaylı çalışmalara başladığını belirten Kişi, değerlendirmelerini kısa sürede tamamlayarak, 42 günlük yasal süre içerisinde görüşlerini Şehir Planlama Dairesi ve kamuoyu ile paylaşmayı planladıklarını belirtti.

Girne-Çatalköy İmar Planı çalışmasının sunulmuş olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirten Kişi, planın kamuoyu ile paylaşılmasından sonra görüşlerin alınması için geçecek 42 günlük sürenin sonunda birleşik kurulun değerlendirme ve çalışmalarını sürdürmesi ve plana nihai şeklinin verilmesi öngörüldüğünü anımsattı.

Bu çerçevede, sürecin neticelenmesi ve planın yürürlüğe girmesi için asgari 4 aylık bir süre gerekeceğine işaret eden Kişi, bu süre içerisinde mevcut emirnamelerle şehrin yönetilmesinin son derece büyük bir tehdit arz ettiği görüşünü ortaya koydu. Kişi, şöyle dedi:

“Özellikle İmar Planı’nda yapılaşmanın sınırlanacağı yerlerde bu süre içerisinde imara yönelik birçok başvurunun yapılma ihtimali ve dolayısıyla tasarlanan İmar Planı’nın pratikte hedeflenen sonuçlara ulaşamaması riski ile karşı karşıyayız. CTP Girne İlçesi olarak hükümeti ve ilgili bakanlığı bu riske yönelik olarak derhal İmar Planı’nın ruhuna uygun bir emirname çıkarması ve/veya bu süre içerisindeki işlemleri durdurucu önlemler alması ile ilgili göreve çağırıyoruz.

55/89 sayılı İmar Yasasına göre İmar Planının hazırlanmakta olduğu, ancak, gelişmenin Girne bölgesinde olduğu gibi yaygın ve hızlı olduğu yerleşme birimleri veya alanlarda İmar Planı onaylanmadan önce yayımlanacak bir emirnamede belirtileceği şekilde "Ön İmar Sınırları" çizilebileceği öngörülmektedir. Buna olanak sağlanabilmesi için İyi İdare Yasası çerçevesinde derhal ve en geç bir hafta içerisinde ilgili toplantı çağrısının yapılması ve gerekli önlemlerin alınması şarttır. Aksi halde ortada uygulanabilecek bir plan kalmayacak ve verilen emekler heba olacaktır.”

Bugün sunulan planda, Girne bölgesinin daha fazla büyük otel/casino yatırımına ihtiyacı olmadığı ve yurt izinlerine de sınırlandırmalar getirilmesinin öngörüldüğüne işaret eden Kişi, bu tespit ve öngörülerden yola çıkarak İmar Planı yürürlüğe girinceye değin geçecek sürede Turizm Gelişim Yasası ve diğer mevzuat tahtında yeni izinler veya teşviklerin verilmemesi ile ilgili bir idari karar üretilmesi gerektiğini vurguladı.