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CTP Girne Belediye Başkanı Adayı Birol Karaman Liman Esnafıyla Görüştü!

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis Üyesi adayları, liman esnafıyla görüştü.

CTP Girne Belediye Başkanı Adayı Birol Karaman Liman Esnafıyla Görüştü!

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis Üyesi adayları, liman esnafıyla görüştü.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 12:37
CTP Girne Belediye Başkanı Adayı Birol Karaman Liman Esnafıyla Görüştü!

Lefkoşa, 26 Mayıs 18 (.): CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis Üyesi adayları, liman esnafıyla görüştü.

CTP’den verilen bilgiye göre, Limanın eski günlerine döndürülmesi için neler yapılacağının üzerinde durulan görüşmede, “İlk Aşk Limandır” kampanyasının başlatılmasında katkıları bulunan Karaman, liman esnafıyla görüş alışverişinde bulundu.

Projeleri hakkında soruları da yanıtlayan Karaman,yapacak çok işleri olduğunu ve göreve gelmek için ekibi ve kendisinin sabırsızlandığını söyledi.

Karaman ve ekibine CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi ve Girne İlçe yöneticileri de eşlik etti.

Gördüğü ilgi karşısında daha da hırslandığını belirten Karaman, “Girne’ye hak ettiği değeri gösterecek ve bu kenti Akdeniz’in incisi haline birlikte getireceğiz” dedi.

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“BU KENTİ SEVSELERDİ BU DURUMDA OLMAZDI”

Limanın tarihi sokaklarını gezerek incelemelerde bulunan Birol Karaman ve ekibi buradaki esnafın sıkıntılarını dinledi.

Girne’yi tek başına değil kentin sahipleriyle birlikte yöneteceklerini belirten Karaman, kurumsal bir belediye ve kurumsal hizmetler için yurttaşa söz verdi.

Dayanışma ve katılımcılıkla Girne’yi arzu edilen refah seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Karaman, hazırladıkları projelerle ilgili bölge esnafının da görüşlerini aldı.

24 Haziran’da Girne’nin vereceği kararın tarihi olacağını belirten Karaman, “20 yıldır görevde olanlar ve yine göreve talip olanlar lütfen Girne’yi çok sevdiğini iddia etmesin. 20 yıldır görevdelerdi eğer bu kenti çok sevselerdi şimdi bu durumda olmazdı. Bu kent bizim ilk aşkımız. Ona köyüyle, ocağıyla, bucağıyla sahip çıkacağız” dedi.

 

Son Güncelleme: 26.05.2018 15:56
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