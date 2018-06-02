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CTP Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Özel Eğitim Merkezlerini Ziyaret Etti.

YEREL SEÇİME DOĞRU

CTP Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Özel Eğitim Merkezlerini Ziyaret Etti.

YEREL SEÇİME DOĞRU

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:47
CTP Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Özel Eğitim Merkezlerini Ziyaret Etti.

YEREL SEÇİME DOĞRU
“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile belediye meclis üyesi adayları dün Girne Özel Eğitim Merkezi ile Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. 

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Partinin basın bürosundan verilen bilgiye göre, ziyaretlerinde Karaman’a Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ile CTP Girne İlçesi Yönetimi de eşlik etti.
Ziyaretiyle ilgili açıklamada da yapan Birol Karaman, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek,  “Manzara içler acısı. Bu tablo çok acı verici. Çok üzgünüm. Biz yeni Girne hedefiyle yola çıktık. Bölgemizde yaşanan her sıkıntıyı masaya yatırıp, tartışacak, çözümlerini yurttaşlarımıza yansıtacağız. Elbirliğiyle bu merkezi Avrupa standartlarında hizmet veren bir kurum haline getirmemiz gerekiyor, getireceğiz de… Çocuklarımıza hak ettikleri değeri vereceğiz” dedi. 
 


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Son Güncelleme: 02.06.2018 16:06
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