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CTP Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Girne Konseyi’ni Ziyaret Etti

ZİYARETE EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI ÖZDİL NAMİ DE KATILDI

CTP Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Girne Konseyi’ni Ziyaret Etti

ZİYARETE EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI ÖZDİL NAMİ DE KATILDI

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:09
CTP Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Girne Konseyi’ni Ziyaret Etti


ZİYARETE EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI ÖZDİL NAMİ DE KATILDI
NAMİ: “KALICI ÇÖZÜM EKONOMİYİ BÜYÜTMEKTEN GEÇİYOR... EKONOMİK ÇARKLARIN DAHA HIZLI DÖNMESİNİN SAĞLANMASI, DAHA ÇOK ÜRETİM VE İŞ YAPMANIN ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREKİYOR”
KARAMAN: “KENTİN TEMEL SORUNLARI TRAFİK, KURUMSALLAŞMA VE ALTYAPI”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ülke ekonomisine ilişkin her ne kadar alınacak önlemler olsa da kalıcı çözümün ekonomiyi büyütmekten geçtiğini belirtti.
Ülkedeki ekonomik çarkların daha hızlı dönmesinin sağlanması, daha çok üretim ve iş yapmanın önünün açılması gerektiğini söyleyen Nami, “Bu çerçeveden baktığımızda Girne, diğer bölgelere nazaran çok daha fazla önem arz etmekte. Yabancıların ilgi gösterdiği döviz girdisinin belki de en yoğun olduğu kentimiz. Buradaki hayatın iyi kurgulanmasının ayrı bir önemi var” ifadelerini kullandı.
CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, Girne’deki iş insanlarından oluşan Girne Konseyi ziyaret etti. Görüşmeye, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Girne Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros ile CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi de katıldı.
Görüşmede, Karaman ve Nami ile Girne Konseyi Başkanı Mehmet Eziç birer konuşma yaptı.
İmar ve kalkınma planlarının konuşulduğu görüşmede, Girne’nin yeniden ayağa kaldırılıp, çağdaş, sürdürülebilir bir kent haline getirilmesi ve kentin kaybettiği öz dokusunu yeniden kazanması konusundaki görüşler tartışıldı.
NAMİ: “KALICI ÇÖZÜMÜN EKONOMİYİ BÜYÜTMEKTEN GEÇİYOR”
Toplantıda öncelikle ülkenin ekonomik yapısına değinen Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, her ne kadar alınacak önlemler olsa da kalıcı çözümün ekonomiyi büyütmekten geçtiğini söyledi.
Ülkedeki ekonomik çarkların daha hızlı dönmesi, daha çok üretmek ve iş yapmanın önünün açılması gerektiğini belirten Nami, “Bu çerçeveden baktığımızda Girne, diğer bölgelere nazaran çok daha fazla önem arz etmekte. Yabancıların ilgi gösterdiği döviz girdisinin belki de en yoğun olduğu kentimiz. Buradaki hayatın iyi kurgulanmasının ayrı bir önemi var” dedi.
Girne’ye baktığında gördüğü manzaradan memnun olmadığını söyleyen Nami, kentin nefes borularının tıkanmakta olduğunu belirterek, “Bindiğimiz dalı kestiğimizi görüyorum ve buna üzülüyorum. Daha aklı başında daha ayakları yere basan ve istikrarlı bir kalkınma politikasını hayata geçirebilirsek, Girne’den çok daha fazla ekonomik getiriyi elde edebileceğiz” dedi.
Birol Karaman’ı uzun yıllardır tanıdığını ve Girne’yi kalkındıracak perspektife sahip olduğunu belirten Nami, Karaman’ın her zaman dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla kendisini etkilediğini, Girne yönetimine talip olması kararına da çok sevindiğini kaydetti.
“Böyle arkadaşların sorumluluktan kaçmayıp göreve talip olmaları bizim için şanstır” diyen Nami, Belediye Meclis üyesi adaylarını da yakından tanıdığını belirterek, “Sadece Kıbrıs’ı değil dünyayı da görebilen, okuyabilen ve Girne’yi nasıl Avrupa’nın incisi bir kent haline dönüştürebileceği vizyonu olan böyle bir ekibi göreve getirirsek başarılı olacağımıza inancım tamdır. Umarım Girne halkı da bunu görecektir” ifadelerini kullandı.

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KARAMAN: “GİRNE’NİN DOĞUSUNA İKİ ALTERNATİF YOL”
Meclis üyesi adaylarının da tanıtıldığı toplantıda projeleriyle ilgili sunum yapan CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, kentin temel sorunlarının trafik, kurumsallaşma ve alt yapının güçlendirilmesi olduğunu söyledi.
Sunumunda kamuoyu yoklamalarından elde ettikleri verileri de paylaşan Birol Karaman, Girne halkının yaşam kalitesini aşağıya çeken sorunlara öncelik verdiklerini aktardı.
Girne halkının altı kent arasında en mutsuz kent olduğuna işaret eden Karaman, her iki kişiden birinin trafik ve yol güvenliği konularından şikâyeti olduğunu belirtti.
Trafik sorununun içinde kaldırımlar, yolların düzenlenmesi, otopark sorunu ve toplu taşımanın yetersizliğinin varlığına işaret eden Karaman, “Biz kente makyaj değil kalıcı çözümler üretmek için geliyoruz. Trafik sorunun çözülmesi için alternatif yollarıoluşturmamız gerekiyor. Yaptığımız araştırmada Girne’nin doğusundan gelen vatandaşlarımızın, büyük bir çoğunluğunun Girne’yi transit geçiş olarak Lefkoşa’ya ulaşmak için kullandığını gördük. Alternatif ürettiğimizde kent içi trafiği en az beşte bir oranında azalabileceğimizi görüyoruz. Bu rahatlama bize kavşakların ve yolların düzenlenmesini ele alma şansı verecek” dedi.
Doğudan gelenleri Lefkoşa’ya ulaştırmak için iki alternatif üzerinde çalıştıklarını bildiren Karaman, alternatif yollarla ilgili detayları paylaştı.
“ŞUBELEŞME ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ”
Acil olarak ele alınması gereken diğer bir konunun da kurumsallaşma olduğunun altını çizen Karaman, belediye çalışanlarının çeşitli sebeplerle kurum içinde ötekileştirilerek belediyedeki işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getiremediğini savundu.
Karaman, “maalesef Girne Belediyesi çağa uygun bir şekilde kurumsallaştırılamadı. Bugün kentin çok yeni ihtiyaçları olmasına karşın, belli alanlarda şubeleştirilmeye gidilmesi gerekiyordu ki, sorunlara etkin müdahale edilebilsin.” dedi.
Karaman, Girne Belediyesi’nin entegre su yönetimi konusuna odaklanması gerektiğini ve bu yönde kurumsallaşma çalışmalarını süratle başlatacaklarını açıkladı.
Bir turizm kenti olan Girne’de kent estetiğinin de önemine işaret eden Karaman, kentin belirli noktalarının kent estetiği göz önünde bulundurularak düzenlenmesinin Girne’ye yeni değerler katacağını anlatarak, bununla ilgili olarak da şubeleşmeye gideceklerini söyledi.
“ALTYAPI GÜÇLENECEK”
Girne’de esas problemin altyapının güçlendirilmesi olduğunu belirten Karaman, kanalizasyon ve yağmur suyu drenajının, altyapı sorunları içinde en temel iki sorun olduğuna dikkat çekti.
Yağmur suyunun drenajı konusunda çalışma yaptıklarını belirten Karaman, son 25 yılın yağış istatistiklerini incelediklerini ve mevcut haritalardan yararlanarak bir simülasyon oluşturduklarını söyledi.
Derelerde yapısal bazı sorunlar olduğunu düşündüklerini ve bununla ilgili süratle ihaleye çıkılarak tespit yapılacağını söyleyen Karaman, bu çalışmanın sonrasında drenaj hatlarının kaynakların verimliliği de sağlanarak inşa edilmesini ele alacaklarını belirtti.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 15:53
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