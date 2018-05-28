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CTP Girne Adayı Karaman, Bölgedeki Eğitimcilerle Buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve belediye meclis üyesi adayları, bölgedeki eğitimcilerle buluşmaya devam ediyor.

CTP Girne Adayı Karaman, Bölgedeki Eğitimcilerle Buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve belediye meclis üyesi adayları, bölgedeki eğitimcilerle buluşmaya devam ediyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:39
CTP Girne Adayı Karaman, Bölgedeki Eğitimcilerle Buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve belediye meclis üyesi adayları, bölgedeki eğitimcilerle buluşmaya devam ediyor.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Oğuz Veli Ortaokulu ile 23 Nisan İlkokulu’nu ziyaret eden Birol Karaman ile belediye meclisi üyesi adayları, mutlu bir Girne için hazırladıkları projeleri eğitimcilerle paylaştı.

“BÜTÇEYİ HALK DENETLEYEBİLECEK”

Girne’nin keşmekeş trafiğinden yakınan eğitimcilere uygulanacak iki alternatif yol projesini anlatan Birol Karaman, göreve gelir gelmez trafik, kanalizasyon ve altyapı konularını ele alacaklarını, bu arada belediyenin sorunlara etkin müdahalesi için kurumsallaşmaya gideceklerini bildirdi.

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Okullardan gelen diğer bir şikâyet konusu olan emlak vergilerinin yüzde 15’inin eğitim kurumlarına eşit ve adil olarak verilmemesine değinen Karaman, belediye bütçesinin nereye, ne kadar kullanıldığına ilişkin raporları da kamuoyuna sık sık açıklayacaklarını ve belediye web sitesinde halkın bunları görebileceğini belirtti.

KENTE MEYDAN PROJESİ

Girne’de nefes alacak alan bulunmamasından da şikâyet eden öğretmenlere Zeytinlik ile St. Hilarion arasında yapılacak yürüyüş ve bisiklet yolu projesini anlatan Birol Karaman, benzer bir projeyi Ozanköy ile Bellapais’a yapacaklarını söyledi.

Kente bir meydan gerektiğini de ifade eden Karaman, bununla ilgili çalışmasını da kısa zamanda açıklayacağını belirtti.

Son Güncelleme: 28.05.2018 14:50
Anahtar Kelimeler:
CtpGirneAdayKaraman
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