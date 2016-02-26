Ctp Genel Başkanı Talat Çatalköy’de Halk Toplantısına Katıldı

TALAT: “SU KONUSU ÇÖZÜME KAVUŞTU… EKONOMİYE ODAKLANACAĞIZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, su konusunun çözüme kavuştuğunu, bundan sonra artık ekonomik gelişmelere odaklanıp icraat yapacaklarını kaydetti.

Talat, Türkiye’den temin edilen suyun yönetiminin kamuda, işletmesinin de kamu-özel ortaklığında olacağını kaydetti.

Talat, kıbrıs müzakerelerinde de sürecin Kıbrıs Türk tarafının öngördüğü şekilde ilerlediğini ifade etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Çatalköy’de halk toplantısına katılan CTP Genel Başkanı Talat, Türkiye’den temin edilen su ve Kıbrıs konusundaki gelişmelere değindi.



Talat Çatalköy Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süre gündemi meşgul eden su konusunun dün akşam itibarıyla çözüme kavuştuğunu, su konusunun çözüme kavuşmasıyla birlikte artık ülkedeki diğer sorunlara odaklanma zamanının geldiğini, bir çok ekonomik problemin çözüm beklediğini ifade etti.

Kıbrıs müzakereleriyle ilgili de açıklama yapan Talat, Rum tarafının mayıs ayında gerçekleştirilecek olan seçimlere odaklandığını kaydetti.

YÖNETİM KAMUDA, İŞLETME KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞINDA

Su konusunun dün akşam nihai sonuca ulaştığını belirten Talat, yönetimin kamuda, işletmenin ise kamu-özel ortaklığında olacağını açıkladı.

Konunun ilk gündeme geldiği esnada kendilerinin özerk bir su kurumunun oluşturulması ve belediye sınırlarının içerisindeki suyun da BESKİ’ye ait olması önerisi sunduklarını kaydeden Talat, bu önerilerinin kabul görmediğini çünkü bunun için büyük bir finansman gerektiğini belirtti.

Türkiye ile yürütülen müzakereler sonucunda suyun kamu – özel ortaklığında olmasını kabul ettiklerini ifade eden Talat, belediyelerin de çıkarlarını gözeterek ve özel sektörün de dinamizmini kullanarak bu öneriye onay verdiklerini söyledi.

“İHTİYACIMIZ OLMAYAN MİKTAR İÇİN ALIM GARANTİSİ KABUL EDİLEMEZ”

Türkiye’nin alım garantili bir yöntem üzerinde de durduğunu vurgulayan Talat, “İhtiyacımız olmayan bir miktara alım garantisi vererek, almadığımız suyu ödememiz mümkün değildi. Bunu kabul etmedik” dedi.

Mehmet Ali Talat, bu anlayışa imza koymadıklarını ve Türkiye’yle müzakerelere devam ederek istedikleri sonuca ulaştıklarını belirtti.

Talat, altyapısı uygun olan belediyelere de bu suyun verileceğini ve fiyatın da yüksekten değil, altyapı yatırımları fiyattan düşerek daha uygun bir fiyata verileceğini açıkladı.

“AMAÇ SEÇİMLERE KADAR 4 BAŞLIĞI TAMAMLAMAK”

Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda da bulunan CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, Rum tarafında mayıs ayında seçim olacağını ve Kıbrıs Türk tarafının bu döneme kadar 6 başlıktan 4’ünü tamamlama amacında olduğunu söyledi.

Güneydeki seçimlere kadar ne ölçüde yakınlaşma olursa sürecin o kadar hızlı ilerleyeceğine dikkat çeken Talat, Ekonomi, Avrupa Birliği İlişkileri, Yönetim ve Güç Paylaşımı ve Mülkiyet başlıklarının seçimlerden önce kapanmasını umduğunu ifade etti.

Toprak, Güvenlik ve Garantiler başlıklarının seçimlerden sonrasına kalmasının beklendiğini dile getiren Talat, mayıs ayına kadar 4 başlığın kapanmaması için bir neden olmadığını ancak gün itibarıyla Güney’in seçimlere odaklandığını kaydetti.

“SÜREÇ BÜYÜK ÖLÇÜDE KIBRIS TÜRK TARAFININ ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Sürecin büyük ölçüde Kıbrıs Türk tarafının öngördüğü şekilde ilerlediğinin altını çizen Talat, mülkiyet sorununun takas, iade ve tazminat yöntemleriyle çözülebileceğini anlattı.

Bu konuların bağımsız bir komisyon tarafından değerlendirileceğini vurgulayan Talat, KKTC’nin tanınmayan bir devlet olmasına rağmen vatandaşlarına koçan verdiğini ve bu koçanın da bir kağıt parçasından ibaret olamayacağını söyledi.

Toprak konusunda ciddi zorluklar yaşanabileceğine değinen Talat, eski düşüncelerde bir takım değişiklikler yapılmasının da zamanı geldiğini kaydetti.

Artık Rumların Kıbrıslı Türklere saldırma düşüncesinin korku unsuru olmaması gerektiğini ifade eden Talat, “Her kurucu devletin kendi polisi, mahkemesi, organları, kurumları, hükümetleri olacak” dedi.

Talat, çözümün belki mayıs ayına kadar gerçekleşmesinin zor olacağını, ancak Kıbrıslı Rumların da 2016 yılının çözüm yılı olacağını sık sık dillendirdiklerini söyledi.