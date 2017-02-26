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26 Şubat 2017 Pazar 09:48

CTP Genel Başkanı Erhürman, Gazimağusalı Üreticilerle Buluştu

CTP Genel Başkanı Erhürman, Gazimağusalı Üreticilerle Buluştu
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ERHÜRMAN: “ÜRETEREK VAR OLACAĞIZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni dönem ekonomi politikalarını belirlemek üzere üretim çevrelerine başlattığı ziyaretlere Gazimağusa’da devam etti. Erhürman ve beraberindeki heyet, Gazimağusa’da üretim yapan bazı iş sahipleriyle görüşüp üretim tesislerini gezdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde yeni CTP için ekonomi politikalarının önemi vurgulanırken, üreticilerin sıkıntıları dinlendi ve not edildi.

Görüşmelerde ayrıca, toplumsal kalkınmanın el ele vererek mümkün olabileceği, yasaların eksikliği, bürokrasinin hantallığı ve rekabet koşullarının kötülüğü ile ülkedeki siyasi durumun yarattığı sıkıntılar ele alındı.

CTP heyeti, Safa İçkileri Endüstrisi, Ekor Un Ürünleri Sanayi ve Arsal Gıda’yı ziyaret ederek, üretim ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

ERHÜRMAN: “KALİTE, TANITIM VE PAZARLAMADAKİ EKSİKLERİMİZİ GİDERMELİYİZ”

İlk olarak Safa İçkileri Endüstrisi’ni ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve ekibi, şirket direktörü Gökhan Gazioğlu ile görüşerek tesisi gezdi ve zivaniya üretiminin aşamalarını izledi.

Zivaniyanın Kıbrıs için çok önemli olduğunu belirten Erhürman, insanların farklı bir ülkeye gittiklerinde o ülkenin yerel ürünlerini merak ettiklerini, bunları denemeyi sevdiklerini, ancak Kıbrıs Türk halkının ürünlerini tanıtma, pazarlama konusunda eksik kaldığını kaydetti.

“Ürettikçe var olacağız” diyen Erhürman, “Üretimi planlamak, turizm ile buluşturmak, istihdamı artırmak ve yerli üretimi desteklemek son derece önemli. Ekonomi ile ilgili politikalarımızın temelinde bu unsurlar var” dedi.

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