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CTP Gençlik Panelleri Başlıyor

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, Gençlik Panellerini başlatıyor.

CTP Gençlik Panelleri Başlıyor

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, Gençlik Panellerini başlatıyor.

17 Aralık 2014 Çarşamba 12:54
CTP Gençlik Panelleri Başlıyor
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 CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, Gençlik Panellerini başlatıyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, “kurullarda genç katılımcılığı artırarak etkin diyalog ortamlarının oluşturulmasını sağlamak ve bilgi birikimlerini yenileyerek konulara daha geniş yelpazeden bakabilmek” adına düzenlenen panellerin ilki yarın saat 19.00’da Lefkoşa İlçe binasında yer alacak ve “eğitim sistemi” tartışılacak.

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Örgütlenme Sorumlusu Tuğberk Kaya, “Ülkenin siyasi mekanizmalarının yönetim/yürütme kurulları içerisinde gençliğin fiili olarak yer almasını talep etmesi, bizce ülke gençliğinin asli görevi ve haklı isteğidir” diyerek, gençliğin mevcut yöndeki görüşlerinin en ince detayına kadar işlenip önemli konularda kendi yol haritalarını üretmesini sağlamanın elzem bir gereklilik olduğunu söyledi.

Kaya, “Bu gaile ile başlattığımız Gençlik Panelleri; gençliğin katılımcılığını kolektif çalışma ruhu ile bilinçlendirerek, Asgari Ücret’ten, Vergi Affı’na, Eğitim Sistemi'nden Göç Yasası'na kadar günlük hayatımıza temas eden her noktada veriye ve realiteye dayalı analitik/diyalektik düşünce yöntemleriyle kurumsal sonuçlar üretmek için tasarlanmıştır” dedi.

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