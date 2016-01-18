CTP Gençlik Örgütü’nden Selimiye Meydanı’nda Barış Ateşi

CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ’NDEN SELİMİYE MEYDANI’NDA BARIŞ ATEŞİ



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakerelerde liderlere olan desteğini belirtmek için geçtiğimiz akşam Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda barış ateşi yaktı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre etkinliğe, Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, CTP Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan, CTP Gençlik Örgütü üyeleri, bazı Avrupa Genç Sosyalistler Birliği (YES) üyeleri ve partililer katıldı.

Merih Damdelen’in müzik dinletisinin ardından CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Turgut Çalıcı bir konuşma yaptı.

ÇALICI: “ATEŞKES DEĞİL, BARIŞ DİYORUZ”

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Turgut Çalıcı yaptığı konuşmasında, Kıbrıs’ta kalıcı ateşkes değil, kalıcı bir barış istediklerini vurguladı.

Kıbrıs adasının üzerinde yıllardır “emperyalist güçlerin söz söyleme emelleri” bulunduğunu belirten Çalıcı, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak ortak vatan için birlikte mücadele ettiklerini ifade etti.

Gençler olarak savaşın ve birbirine kırdırılmış olmanın acılarını çok iyi bildiklerini kaydeden Çalıcı, ailelerinden ve çevrelerinden yıllarca savaş anıları dinlediklerini ve bu yüzden birleşik Kıbrıs’a hasret olduklarını söyledi.





