Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114550
ALTIN
170.968
DOLAR
3.9860
STERLİN
5.5968
EURO
4.8887
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ...
Ercan'dan Çıkamadı!
Ercan'dan Çıkamadı!
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Girne Çevre yolunda feci kaza
Girne Çevre yolunda feci kaza
banner256

CTP Gençlik Örgütü Yeni Başkanını Seçti

CTP Gençlik Örgütü Yeni Başkanını Seçti

03 Nisan 2018 Salı 15:48
CTP Gençlik Örgütü Yeni Başkanını Seçti
banner238

CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ LEFKOŞA İLÇESİ’NİN YENİ BAŞKANI ÖYKÜ AKCAN

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nde yeni başkan Öykü Akcan oldu. 
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, 20. Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirdi ve Enver Tekiner başkanlık görevini Öykü Akcan’a devretti. 
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa ilçe binasında yer alan kongreye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, milletvekilleri, MYK üyeleri ve çok sayıda genç üye katıldı. 
Toplantıda yurt dışında eğitimde olan 19. Dönem Başkanı Enver Tekiner’in konuşması okundu. 20. dönemde başkanlık görevine seçilen Öykü Akcan ve Gençlik Örgütü Genel Başkanı Bertu Dedeler de konuşma yaptı. 
Açılış ve saygı duruşuyla başlayan kongrede divan başkanı ve üyeleri belirlendi, ardından konuşmalara geçildi. 
Faaliyet raporunun okunmasının ardından sırasıyla Yönetim Kurulu’na aday olanlar tanıtıldı, organlar seçildi ve dilek ve temennilerin ardından kongre sona erdi. Kongrenin ardından toplanan yeni yönetim kurulu görev dağılımını da gerçekleştirdi. 
TEKİNER
Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin 20. Olağanüstü Kongresi’ne yurt dışında eğitim alması nedeniyle katılamayan 19. Dönem Başkanı Enver Tekiner, gönderdiği mektupla kongreyi selamladı. 
3 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini gururla devrettiğini belirten Tekiner, Gençlik Örgütü olarak ülke gençliğini hep daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini kaydetti. 
Kıbrıs’ta ve dünyada barışa olan inançlarını asla yitirmediklerini ve yitirmeyeceklerini kaydeden Tekiner, yeni dönemde görev alanlara başarılar diledi. 
DEDELER
Gençlik Örgütü Genel Başkanı Bertu Dedeler, Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Öykü Akcan’ın seçilmesinin kadın temsiliyeti açısından büyük bir gurur olduğunu söyledi. 
Bunun bir bayrak yarışı olduğunu kaydeden Dedeler, geçmiş dönemde başkanlık görevini yürüten Enver Tekiner’in eğitim durumundan dolayı görevden ayrıldığını anımsattı.
Bu dönemde konuşmaktan çok icraat yapma dönemine girmeleri gerektiğine işaret eden Dedeler, ilerleyen dönemde yerel seçimler olduğunu ve CTP’nin bu seçimden en güçlü şekilde çıkacağını kaydetti. 
Geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür eden Dedeler, yeni dönemde göreve seçilenlere başarılar diledi. 
AKCAN
Kongrede CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 20. Dönem Başkanlığı’na seçilen Öykü Akcan da konuşma yaptı. 
CTP sevgisinin kendisine merhum babası Taner Akcan’dan miras kaldığını ifade eden Öykü Akcan, bunun büyük bir gurur olduğunu söyledi. 
Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CTP’yi daha ileriye taşıma görevleri bulunduğunu ifade eden Akcan, zorlu ve hızlı bir sürece girdiklerini, önlerinde yerel seçimler olduğunu belirtti. 
Akcan, bu seçimlerde kendilerine büyük görevler düştüğünü ve bunun için de büyük ilçe yönetimiyle koordinasyon içerisinde çalışacaklarını ifade etti. 
YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞIMI YAPILDI
Öte yandan kongrenin ardından göreve seçilen 20. Dönem Gençlik Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı yaparak, görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre yeni görev dağılımı şu şekilde oldu: 
Başkan: Öykü Akcan, İlçe Sekreteri: Berkay Çobanoğlu, Örgütlenme ve Kırsal Kesim Sekreteri: Bolkan Bardak, Mali Sekreter: Hanifi Ergil, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: Mustafa Hafızoğlu, Dış İlişkiler Sekreteri: Doğukan Akdeniz, Eğitim Sekreteri: Hüseyin Özkader, Yerel Yönetimler ve Kentleşme Sekreteri: Tağmaç Karabaşak, Sosyal Sorumluluk Sekreteri: Çise Gingi 

Anahtar Kelimeler:
Öykü AkcanCumhuriyetçi Türk PartisiGençlik Örgütü Lefkoşa İlçesiHanifi ErgilBertu Dedeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
GAZİMAĞUSA’DA ULUÇAM YOLU ASFALTLANIYOR
GAZİMAĞUSA’DA ULUÇAM YOLU ASFALTLANIYOR
KTTO KANSER HAFTASI ETKİNLİĞİ 
KTTO KANSER HAFTASI ETKİNLİĞİ 
UBP Dikmen Belediye Başkan Adayını belirledi.
UBP Dikmen Belediye Başkan Adayını belirledi.
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
KİÜ Akut Kulübü Öğrencileri temel eğitimlerini tamamladı.
KİÜ Akut Kulübü Öğrencileri temel eğitimlerini tamamladı.
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU BUGÜNKÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU BUGÜNKÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
BAKAN ŞAHALİ, BİR GAZETEDE RÖPORTAJI İÇİN KULLANILAN BAŞLIĞIN SÖZLERİNİ YANSITMADIĞINI BELİRTTİ
BAKAN ŞAHALİ, BİR GAZETEDE RÖPORTAJI İÇİN KULLANILAN BAŞLIĞIN SÖZLERİNİ YANSITMADIĞINI BELİRTTİ
LTB SEMİNERLE OTİZMDE YENİ BİR METODU ANLATTI
LTB SEMİNERLE OTİZMDE YENİ BİR METODU ANLATTI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim