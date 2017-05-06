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06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:49

Ctp Gençlik Örgütü: “Savaşı Değil Barışı, Mehter’i Değil Dillirga’yı İstiyoruz!”

CTP Gençlik Örgütü, on yıllardır savaşın acılarını yaşamış ve etkilerinin gölgesinde büyümüş bir neslin evlatları olarak, barışın topluma getireceği faydaların farkında olarak bu uğurdaki mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Ctp Gençlik Örgütü: 'Savaşı Değil Barışı, Mehter'i Değil Dillirga'yı İstiyoruz!”
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CTP Gençlik Örgütü, on yıllardır savaşın acılarını yaşamış ve etkilerinin gölgesinde büyümüş bir neslin evlatları olarak, barışın topluma getireceği faydaların farkında olarak bu uğurdaki mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

CTP Gençlik Örgütü yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçilmesinden hemen öncesine kadar Kıbrıs Rum toplumunun yürüttüğü sismik araştırmalar dolayısıyla çözüm masasının berhava halde ve toplumların siyasal gerginliklere göğüs germesi gereken zor zamanlardan geçtiğini belirterek,  “Yaşanan son süreçte CTP Gençlik Örgütü Kıbrıs sorununu her zamanki gibi yakından takip ederek gerekli yerlerde yapıcı eleştiriler ve katkılar koyarak, hem iç politikada hem de uluslararası platformlarda Kıbrıs sorununa dikkat çekerek sorunun bir an önce çözümüne yönelik ciddi sorumluluklar üstlenmiştir” dedi.

“Çözümün masada barışın ise sokakta olacağı şiarıyla yürütmeye devam ettirdiğimiz mücadelemizde yeniden zorlu bir dönemeçten geçiyoruz” diyen CTP Gençlik Örgütü, önemi azımsanmayacak derecede büyük olan liderlerin birbirlerine harita sunduğu 1. Cenevre zirvesinin ardından yaşanan sürecin, çözüm masasını yeniden ayakları çürük bir masaya çevirdiğini savundu.

CTP Gençlik Örgütü, her iki tarafın da söylemlerinin keskinleştiğini belirterek, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını eleştirdi ve Rum Lider Anastasiadis’in  de Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini tamamen reddeden tavırlarının, beklentisi iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olan bu iki kardeş halk tarafından kabul edilemez açıklamalar olduğunu söyledi.

CTP Gençlik Örgütü, Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin masanın bu denli hassas dengeler üzerine kurulduğu dönemde sismik araştırma yapmak amacıyla ada açıklarına gönderilmesininin diplomatik bir hamle olarak yorumlandığını ancak telsizden yapılan ikaza Mehter Marşı ile cevap vermenin savaş çığırtkanlığı yapmak olduğunu öne sürdü.
CTP Gençlik Örgütü açıklamasına şöyle devam etti;

“Bizler savaşın değil barışın çocukları olmak, Mehter Marşı değil Dillirga dinlemek istiyoruz! Bu vesile ile CTP Gençlik Örgütü olarak Kıbrıslı Rum çözüm güçlerinden Anastasiades üzerindeki baskıyı arttırarak özellikle siyasal eşitlik ve aktif katılım temelinde varolan sorunların şu anki konjonktürde doğal takvim olarak nitelendirilen Temmuz ayına kadar çözülmesi için daha fazla çaba harcamaya ve hep birlikte mücadeleyi daha da ileriye taşımaya çağırıyoruz. Popülizm, şövenizm ve milliyetçiliğin böldüğü adamızı birleştirmek için CTP Gençlik Örgütü olarak son nefesimize kadar mücadele etmeyi sürdüreceğimizin altını çizer, liderleri de bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ederiz”

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