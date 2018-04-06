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CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ MERKEZ YÖNETİM KURULU’NDAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ

CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ MERKEZ YÖNETİM KURULU’NDAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ

06 Nisan 2018 Cuma 19:37
CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ MERKEZ YÖNETİM KURULU’NDAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
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CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ MERKEZ YÖNETİM KURULU’NDAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ


 CTP Gençlik Örgütü Merkez Yönetim Kurulu, iki toplum liderinin 16 Nisan tarihinde yapacağı sosyal içerikli görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “yol ayrımı” açıklamasına yönelik, “bizler için kesinlikle kabul edilemezdir” ifadelerini kullandı. 

CTP Gençlik Örgütü Merkez Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs’ta halkımızın hak ettiği refaha ve huzur ortamına erişmesi ve gençlerin dünyayla entegrasyonu için tek yolun çözüm olduğunu bilen bizler, bu talihsiz açıklamayla gerginliğin tırmandırılmasına karşı olduğumuzu söylemek isteriz” denildi. 

Örgütün beklentisinin, bu tip söylemler yerine empati çerçevesinde alternatif metotlar geliştirerek sürecin önünün açılması ve ortaya konan Guterres çerçevesi kapsamında nihai hedefe süratle ulaşılması olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, “Bu vesile ile kardeş toplumumuz olan Kıbrıslı Rumların Paskalya kutlamalarını selamlar, önümüzdeki haftanın Avrupa Irkçılığa Karşı Hareket Haftası olduğunun bilinciyle, ülkemizde yaşanan tüm ırkçı olayların dimdik karşısında olacağımızı bir kez daha yineleriz” ifadelerine yer verildi. 
 

Anahtar Kelimeler:
CtpMustafa Akıncı’
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