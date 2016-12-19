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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

CTP Gençlik Örgütü Mağusa’daki Koruluğa Sahip Çıktı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Yönetim Kurulu, Gazimağusa Belediyesi tarafından Kamyoncular Birliği ve Yeni Kapı arasındaki ağaçların kesilmesinin ardından alana yeniden ağaçlar dikip yeşillendirmek için Gazimağusa Kaymakamlığı’na dilekçe verdi.

CTP Gençlik Örgütü Mağusa'daki Koruluğa Sahip Çıktı
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ÖRGÜT, ALANIN YENİDEN YEŞİLLENDİRMEK İÇİN KAYMAKAMLIĞA BAŞVURU YAPTI

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Yönetim Kurulu, Gazimağusa Belediyesi tarafından Kamyoncular Birliği ve Yeni Kapı arasındaki ağaçların kesilmesinin ardından alana yeniden ağaçlar dikip yeşillendirmek için Gazimağusa Kaymakamlığı’na dilekçe verdi.

CTP’den yapılan açıklamada Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi’nin “18 Kasım’da Gazimağusa Belediyesi tarafından ‘temizlik’ adı altında Kamyoncular Birliği ve Yeni Kapı arasındaki ağaçların katledilmesinin ardından söz konusu alana yeniden ağaçların dikilip, yeşillendirilmesi ve halka kazandırılması için Gazimağusa Kaymakamlığı’na dilekçe verdiği” belirtildi.   

“YEŞİLİ KORUMAK ASLİ GÖREVİMİZ”

Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi, yaptığı dilekçede ülkede yeşil alanların gün geçtikçe yok olduğunun kabul edilemez bir gerçek olduğuna vurgu yaparak, onlarca ağacın katledildiği bu alana yeniden ağaçlar dikip koruluk kazandırmak istediklerini belirtti.

Gençlik Örgütü açıklamasında, betonlaşmanın önüne geçmek ve özelde bölgede, genelde tüm yurtta yeşili korumak ve bunun yanında da yeşillendirebilecek kadar alanı yeşillendirmenin en asli görevlerden biri olduğuna dikkat çekilirken, Kaymakamlığa yaptıkları bu talebin takip edileceği kaydedildi.

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