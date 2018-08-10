CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Mülteci Hakları Derneği İle Birlikte Mülteci Hakları Eğitim Semineri Düzenledi



CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, Parti Eğitim Merkezi (PEMER) aracılığıyla Mülteci Hakları Derneği ile birlikte, Mülteci Hakları Eğitim Semineri düzenledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Avukat Faika Deniz Paşa tarafından verilen eğitime sosyal medya üzerinden çağrıyı gören gençler de katıldı.

Eğitimde mülteci tanımından, mülteci haklarına, insan kaçakçılığından, insan ticaretine birçok konu hakkında bilgi alan gençler, ülkede yasal çalışmaların durumu ve mültecilere uygulanan prosedürleri tartışma fırsatı buldu.

İnteraktif şekilde gerçekleşen eğitimi otuz genç tamamladı. Eğitimin sonunda CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Öykü Akcan, konuşmacı Faika Deniz Paşa ve dernek yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, Örgüt olarak d mülteciler konusunda dayanışmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.



