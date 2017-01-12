CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ İSKELE İLÇESİ’NDE YENİ BAŞKAN KASAPOĞLU OLDU





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü İskele İlçesi dün akşam olağanüstü kongresini gerçekleştirerek ilçe başkanı ve yeni yönetim kurulunu belirledi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Örgütü İskele İlçe Başkanı Mevlütcan Kasapoğlu olurken kongrede yeni dönem politikaları üzerinde duruldu.

Kıbrıs meselesinde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda İskele bölgesindeki gençlik sorunları için atılacak adımlar tartışıldı.

Kongreye Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri Ali Karavezirler, Cemal Mert ve Teberrüken Uluçay ile İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim, Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan ve yöneticileri Hüseyin Kırsaç, Enver Tekiner , Tufan Vudalı katıldı.

SORAKIN: “YENİ CTP GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK”

Kongrede gençlere seslenen Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, konuşmasına Kıbrıs sorununu değerlendirerek başladı.

“Bizim en önemli sorunumuz olan Kıbrıs Sorunu Cenevre’de görüşülüyor. Bir sonuç çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz ama bu işin kopmayacağını biliyoruz. Muhakkak çözülecek. Bizim en temel politikalarımızın başında bu gelir” diyen Sorakın, ülkenin içinde bulunduğu durumun hiç iç açıcı olmadığını söyledi.

Sorakın, “Hükümetin ekonomik, sosyal, istihdam, gençlik ve diğer konulardaki politikasızlığı ve talan alışkanlığı ülkeyi daha büyük kaoslara sürüklüyor. Bundan kurtulmanın yolu, halkın çıkış yolu CTP’nin bütün politikalarını yükseltmesidir” şeklinde konuştu.

Partinin ortaya koyacağı politikaları insanlara tek tek anlatacaklarını belirten Sorakın, gençlerin bütün mekanizmalara etkin katılımını artırdıklarını belirtti. Gençlik Örgütü’nün bugün MYK’da da temsil edildiğini hatırlatan Sorakın, yeni CTP’nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi.

MÜLAZİM: “TEHDİT, ŞANTAJ, İŞTEN ATMA EN YOĞUN İSKELE’DE”

İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim de katılımcılara seslenerek, İskele’deki gençlerin çok zor şartlarda mücadele verdiklerin belirtti.

Gençlerin İskele’nin en önemli mihenk taşı olduğunu belirten Mülazim, “Çünkü UBP ve DP’nin acımasızca uyguladığı tehdit, şantaj, işten atmanın en yoğun şekilde uygulandığı ilçedir İskele... Ama buna rağmen gençlerimizin gösterdiği özveri ve mücadele sayesinde 2013’te İskele’de birinci parti çıkmayı başardık. Gençlik Örgütü’nde görev alan arkadaşlar aynı azimle diğer arkadaşların bıraktığı yerden mücadeleye devam edecekler. İlçe olarak gençlere katkıya hazırız” dedi.

TOMGÜSEHAN: “İSKELE’DE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK”

Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan da konuşma yaparak, bugünü ve yarını birlikte kurgulayacaklarını belirtti. Bunun tarihsel sorumlulukları olduğunu belirten Tomgüsehan, Cenevre’den ne sonuç çıkarsa çıksın birleşik federal Kıbrıs’a ulaşmadan yolun bitmiş sayılmayacağını kaydetti.

“Sosyalist bir Kıbrıs” için tüm güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Tomgüsehan, “Yoldaşlar İskele’de gücümüze güç katıyoruz bugün İskele için yeni bir gün. Toplumu güçlendir ki birey de güçlensin mantığıyla hareket ederek içinde yaşadığımız toplumun her kesimi ile iç içe çalışıp daha güzeli beraber kurgulayacağız” dedi.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Kongrede Gençlik Örgütü İskele İlçe Başkanı Mevlütcan Kasapoğlu olurken yönetim kurulu da belirlendi. Buna göre ilçe sekreteri Asaf İnsan, örgütlenme sekreteri Kara Mustafa Efe, mali sayman Cahit Seven, dış ilişkiler sorumlusu Rasiha Mülazim, sosyal aktivite sorumlusu Dervişe Selimoğlu ve faal üye Mehmetali Coşkun olarak belirlendi.