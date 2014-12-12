CTP Gençlik Örgütü Gazimağusa’da Kesilen Kızılçam Ağaçları Konusunda Polise İhbarda Bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri, “Gazimağusa Belediyesi’nin kestiğini” belirttiği 17 kızılçam ağacı için Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bugün ihbarda bulundu.

CTP-BG’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Liman yolundaki Vakıf Bank yanındaki kızılçam ağaçlarının kesimi ile ilgili şikayette bulunan CTP Gençlik Örgütü üyeleri, kesimi yapan ve yaptıranların bir an önce bulunup gerekenin yapılmasını talep etti.

Ağaçları kesenler hakkında yapılan şikayette, CTP Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Semih Kolozali, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Emine Yüksel ve Mağusa İlçe Başkanı Hüseyin Aranır hazır bulundu.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde bir açıklama yapan İlçe Başkanı Hüseyin Aranır, şehrin kalbindeki yıllanmış kızılçam ağaçlarının “keyfi katliamına” sessiz kalmayarak ekolojik dengeye sahip çıkan, yeşili koruyan, çevreye önem veren yeni bir nesil yaratma hedefiyle bu ihbarı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aranır, CTP Gençlik Örgütü olarak Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne yaptıkları ihbarın takipçisi olacaklarını, sonuçları da alır almaz kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

“NÜKLEER SANTRAL HER CANLIYI OLUMSUZ ETKİLEYECEK”

Gençlik Örgütü ayrıca Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santralin yaşayan her canlıyı olumsuz etkileyeceğini belirterek santralin kurulmasına kesinlikle karşı olduklarını kaydetti.

Örgüt adına konuşma yapan Hüseyin Aranır, açılması planlanan santralin Kıbrıs adasına, Mersin şehir merkezinden daha yakın olduğunu ifade etti.

Aranır, yaşanacak olumsuz bir durumun adaya etkisinin daha fazla olacağını kaydetti.

Aranır, “Çevreyi, denizi ve yaşayan bütün canlıları olumsuz etkileyebilecek olması bu nükleer santralin kurulmaması gerektiğinin en önemli göstergesi. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artması öncelikli tercihimiz olmalıdır” ifadesine yer verdi.