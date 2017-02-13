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13 Şubat 2017 Pazartesi 14:50

CTP Gençlik Örgütü, Devrimci Genel İş Sendikası’nı Ziyaret Etti

CTP Gençlik Örgütü, Devrimci Genel İş Sendikası'nı Ziyaret Etti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, gençlik politikalarını belirlemek amacıyla sendika ve sivil toplum örgütlerindeki genç kesimlere yönelik ziyaretler başlattı.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Örgütü’nden oluşan bir heyet bugün Dev-İş’e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit’i ziyaret etti.

CTP Gençlik Örgütü Örgütlenme Sekreteri Bertu Dedeler ziyarette, gençlerin işsizlik oranlarıyla ilgili bilgi almayı amaçladıklarını belirtti.

Dedeler, Gençlik Örgütü olarak tüm genç insanların dertleriyle ilgili politika belirlediklerini ve bunları hayata geçirmek için çeşitli istişarelere başladıklarını ifade etti.

Hükümetin son dönemde sendikal hayata yönelik saldırı başlattığını savunan Dedeler, sendikalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Dedeler, özel sektörde sendikalaşmanın teşvik edilmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

NAŞİT: “CTP İLE UBP ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARKLAR VAR”

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit ise, CTP ile UBP’nin arasında büyük farklar olduğunu, bu farklılıkların hükümet dönemlerinde görüldüğünü kaydetti.

Göreve gelmesiyle birlikte hükümetin sendikalara karşı büyük bir saldırı başlattığını kaydeden Naşit, “Karşımızda CTP hükümeti varken kendimize muhatap bulup sorunlarımızı anlatabiliyoruz ama UBP varken bu olmuyor” dedi.

CTP Gençlik Örgütü’nün ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getiren Naşit, gençlerin özellikle “Göç Yasası” ve işsizlik nedeniyle büyük sorun yaşadığını ekledi.

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