CTP Gençlik Örgütü, Arter Ve Orman Dairesi Hakkında Yasal Süreç Başlatacağını Açıkladı

CTP Gençlik Örgütü Gazimağusa İlçesi, kentte yeşil alan içerisinde bulunan yaklaşık 20 yıllık kızılçam ağaçlarının kesilmesiyle ilgili Belediye Başkanı İsmail Arter ve Orman Dairesi aleyhine yasal süreç başlatacağını açıkladı.

İlçe Başkanı Hüseyin Aranır yazılı açıklamasında, sözkonusu ağaçların “özürlü” oldukları gerekçesiyle kökten kesilmelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Arter’i eleştirdi.

Aranır, “Özellikle yıllanmış ağaçların keyfi kararlarla kesilemeyeceği yasal olarak da belirlenmiş olmasına rağmen, böylesi amatörce karar alan Belediye Başkanı İsmail Arter'i ve eğer bu işe onay vermişse Orman Dairesi'ni şiddetle kınıyor ve hem Gazimağusa Belediyesi hem de Orman Dairesi aleyhine yasal sürecin CTP Gençlik Örgütü tarafından en kısa zamanda başlatılacağını duyururuz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, sözkonusu olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı ve izinsiz kesimin cezasının ne olduğu konusunda Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek’ten açıklama beklentisi de dile getirildi.