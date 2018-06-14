CTP Geçitkale Belediyesi Başkanı ve Başkan Adayı Öztaş, Çınarlı’da Zeytin Dalları İle Karşılandı!

CTP Geçitkale Belediyesi Başkanı ve başkan adayı Hasan Öztaş ve ekibi, Çınarlı köyüne ziyarette bulundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Çınarlı köyünde birçok projeye imza atan Öztaş köy sakinleri ile sohbetlerde önümüzdeki dört yıl için yapacağı projeleri anlattı.



Geçtiğimiz dört yılda özellikle Çınarlı’nın yanı başındaki İncirli Mağara’ya, belediye imkanları ile yapılan yatırımlarla çehresinin değiştiğini ve turistlerin daha çok ilgisini çeker hale getirildiğini belirten Öztaş, Çınarlı köyünün istinaf duvarlarının da bitmek üzere olduğunu, parkın ve dış mekan spor alanlarının halk tarafından kullanıldığını söyledi.Öztaş, hemen hemen ziyaret ettiği her evde zeytin yaprağı yakılarak karşılandı.