CTP Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri Arter’e Sorular Yönelterek Belediyedeki İlk 15 Günü İçerisinde Yanıtlamasını İstedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Gazimağusa Belediye Meclis üyeleri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e sorular yönelterek, belediyedeki ilk 15 günü içerisinde yanıtlamasını istedi.



CTP’li Belediye Meclis Üyeleri Cemal İnce, Erhun Şahali, Gökhan Dağlı, Hüseyin Manik ve Zalihe Oza’nın yazılı açıklamasında, Arter’e yönelttiği ve tüm kamuoyunun bilgilendirilmesini istediği sorular şöyle sıralandı:



“Belediyenin mali yapısının özeti nedir? Belediyenin ana gelir kalemleri nelerdir? Bu gelir kalemleri yüzdelik olarak ne kadar başarı ile toplanabiliyor? Belediyenin alacaklarının özeti (büyük alacaklar açıklanabilir). Belediyenin en büyük gider kalemleri nelerdir? Belediyenin borçlarının ve bu borçların nasıl yapılandırıldığının özeti nelerdir? (Bankalar ve özel sektör olarak detaylandırılabilir)? Belediyenin çalışan sayısı nedir? 2014-2018 yılları arasında kadrolu personel sayısındaki değişim oranı nedir? 2014-2018 yılları arasında sözleşmeli personel sayısındaki değişim oranı nedir? 2014-2018 yılları arasında hizmet alımı kaleminden ödenen gündelikçi personel sayısındaki değişim oranı nedir?Gündelikçilerin sosyal hakları nasıl korunacak?”



Son yerel seçimlerde kendilerine verilen destek ve yakınlıktan dolayı Mağusa halkına teşekkür eden CTP’li üyeler, seçimi kazanan İsmail Arter ve ekibini de kutladı.



CTP’li Meclis üyeleri, belediye icraatları sırasında tüm Gazimağusalıların haklarını ellerinden geldiğince korumaya çalışacaklarını, kişisel menfaat gözetmeden doğrulara doğru, yanlışlara da yanlış demekten vazgeçmeyeceklerini belirtti.



Yazılı açıklamalarında, seçimin odak noktasını Gazimağusa Belediyesi’nin mali durumu ve istihdam politikasının oluşturduğunu vurgulayan CTP’li Belediye Meclisi üyeleri, “Yeni icraat dönemine hem daha şeffaf hem daha hesap verebilir şekilde başlamak adına, hem tüm partilerden yeni seçilmiş üyeleri bilgilendirmek ama en önemlisi hem sevgili Mağusalıları bilgilendirmek hem de belediyemiz üzerinden yapılan doğru ya da yanlış spekülasyonlara son verebilmek adına, CTP Belediye Meclis Grubu olarak Sayın İsmail Arter’in belediyedeki ilk 15 günü içerisinde belirttiğimiz konulara hem bizlerle hem de Mağusalılarla paylaşacak şekilde açıklık getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.



