CTP Gazimağusa Adayı Adalıer, Mutluyaka’yı Ziyaret Etti!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları, Mutluyaka’yı ziyaret etti.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, Mutluyaka Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirilen sohbette, Adalıer ve ekibi, halkın sorunlarını dinledi, projeleri aktardı.



Maraş’tan Mutluyaka’ya kadar Gazimağusa’nın bir bütün olduğunu belirten Adalıer, her bölgenin sorunlarına yönelik çözümler tasarladıklarını vurguladı.



Adalıer, “iki dönemdir Gazimağusa Belediye Meclis üyesiyim. İşin içinden geldik, sorunları ve çözümlerini çok iyi biliyoruz” dedi. Adalıer, ‘başka Mağusa yok’ diyerek yola çıktıklarını, kentin kaybedecek bir dört yılı daha olmadığını söyledi.



Mutluyaka’dan Maraş’a uzanacak toplu taşıma sistemi kuracaklarını belirten CTP Mağusa Belediye Başkana adayı Erol Adalıer, sözlerine şöyle devam etti:



“Her bölgenin sorunları ve beklentileri farklı. Biz de her bölge için bu ihtiyaçları karşılayacak projeler üretiyoruz. Biz Mutluyaka’nın beklentilerinin de bilincindeyiz. Mutluyaka’nın öncelikli sorunu altyapıdır. Kaldırımlar ve özellikle ara sokaklardaki yollar perişan halde. Kanalizasyon ve yağmur drenajı ise bulunmamakta.Seçildiğimizde Mutluyaka’nın altyapısını düzeltmek için hızla hareket edeceğiz. İkincisi, Mutluyaka merkeze epey uzak ve yaş ortalaması yüksek. Biz yaşlılarımızı ayağımıza getirmeyeceğiz, yaşlılarımızın ayağına hizmeti götüreceğiz.Üçüncüsü bölgenin girişindeki eski okul binası konusunda bir projemiz var. Burayı insanların el sanatlarını öğrenip yaptıklarını sergileyebilecekleri hatta satabilecekleri bir merkez haline getirmek istiyoruz. Okul binasının arkasındaki futbol sahasının etrafını yeşillendirip bir yürüyüş yolu yaratmak da bu planın dahilindedir.”Bölgedeki sinek sorununu biyolojik mücadele ile çözmeyi amaçladıklarını belirten Adalıer, bu sayede sineklerle mücadele sırasında arı ve diğer faydalı canlıların zarar görmeyeceklerini vurguladı.