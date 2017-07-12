CTP “ekoloji Ve Çevre Çalıştayı” Düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Gelecek Yeşil Gelecek” sloganıyla Ekoloji ve Çevre Çalıştayı düzenleyecek.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, cuma günü Girne Dome Otel’de saat 09.00’da başlayacak çalıştayda, çevre ve ekolojik problemlere çerçeve çizilecek, sorunlar tespit edilip çözüm önerileri tartışılacak.

Açıklamada, “Ülkedeki çevre sorunlarının yaşam mücadelesine dönüştüğü bu dönemde, çevre yönetiminin günübirlik kararlarla değil, etkin bir politikayla yürütülme tespitinden yola çıkılarak acil eylem planlarının hayata geçirilmesi hedeflenecek” ifadelerine yer verildi.

Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da katılacağı çalıştay, çevre sorunları hakkında yapılacak sunumun ardından, 8 masada kapalı oturumlar halinde gerçekleştirilecek.

Çevre Mühendisi Nilden Bektaş’ın yapacağı sunum halka açık, diğer çalışmalar ise kapalı oturum şeklinde yapılacak.

Çevre konusunda uzmanların, meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin katkı koyacağı çalıştayda, “Çevre Yönetimi”, “Atık ve Su”, “Hava ve Enerji”, “Planlama ve Yapılaşma”, “Kentsel Peyzaj”, “Madencilik”, “Ormancılık ve Doğa Koruma” başlıkları altında çalışılacak.