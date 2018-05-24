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CTP, destek vereceği ittifak adaylarını açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yerel seçimlerde aday çıkarmayacağı belediyelerde destek vereceği ittifak adayları ile bağımsız adayları açıkladı.

CTP, destek vereceği ittifak adaylarını açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yerel seçimlerde aday çıkarmayacağı belediyelerde destek vereceği ittifak adayları ile bağımsız adayları açıkladı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:35
CTP, destek vereceği ittifak adaylarını açıkladı

ADAY ÇIKARILMAYACAK YERLERDE DESTEKLENECEK BAĞIMSIZ ADAYLAR DA BELİRLENDİ

15 BELEDİYEDE KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK OLAN CTP, 5 BELEDİYEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİNİ İSE SÜRDÜRÜYOR

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP), yerel seçimlerde aday çıkarmayacağı belediyelerde destek vereceği ittifak adayları ile bağımsız adayları açıkladı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi kararı uyarınca desteklenecek ittifak adayları şunlar:

Lefkoşa’da Toplumcu Demokrasi Partisi adayı Mehmet Harmancı, Vadili’de Halkın Partisi adayı Erhan Kaya, Paşaköy’de Halkın Partisi adayı Mehmet Aktaş ve Tatlısu’da Demokrat Parti adayı Ahmet Hayri Orçan.

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Parti Meclisi kararıyla destek verilecek bağımsız adaylar ise şunlar:

İskele’deFikret Civisilli, Büyükkonuk’taMustafa Haset, İnönü’de Ali Öncü veBeyarmudu’ndaEthem Akmercan.

Toplam 28 belediyeden 15’inde seçimlere kendi adayıyla katılma kararı alan CTP; Lapta, Alsancak, Esentepe, Yenierenköy ve Çatalköy’den oluşan 5 belediyeyle ilgili değerlendirmelerini ise sürdürüyor.

CTP, 28 belediyenin tümünde belediye meclis üyesi adayı çıkarma kararı da almıştı.

 

Son Güncelleme: 24.05.2018 18:56
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