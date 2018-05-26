CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı ve meclis üyesi adayları Dilekkaya’yı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları, Dilekkaya’yı ziyaret etti.





CTP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Karavezirler, bölge insanının çalışkan ve cefakar olduğunu, alın terinin karşılığını istediğini ve bunun hakları olduğunu söyledi.





Çiftçiler, üreticiler, hayvancılar, süt üreticileri, gençler ve alt yapıya yönelik projelerin yanında bölgenin bir argo turizm merkezi olması için çalışacaklarını kaydeden Karavezirler, köyleri çağdaş seviyeye çıkaracaklarını ifade etti.