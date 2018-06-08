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CTP'de çatlak!

CTP'de çatlak!

08 Haziran 2018 Cuma 23:04
CTP'de çatlak!

CTP'de çatlak!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

24 Haziran Yerel Seçimleri öncesinde Hükümetin büyük ortağı CTP'de çatlak baş gösterdi. Yerel Seçimler öncesi aday belirleme sürecinin en sıkıntılı geçtiği yer olan Değirmenlik Belediye Başkanlığı adaylığı şimdi de çatlak ile gündemde. CTP Belediye Başkanları içerisinde aday olamayan tek kişi olan Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal'ın kırgın olduğu ve CTP Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler'e destek vermediği söylentileri siyasi kulislerde ve Değirmenlik köylerinde günlerdir konuşulmaktadır.

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CTP yönetimi ve Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler ile Osman Işısal'ın geçtiğimiz gün verilen poz sonrası yapılan Işısal'dan Karavezirler'e destek haberi sonrasında ortam yeniden gerildi. Osman Işısal'dan Karavezirler'e destek haberi üzerine, sosyal medya hesabından haberi paylaşan Haffe Işısal, üzerine fotoğraf ve haberin büyük baskı ile olduğunu belirterek "HAFFE IŞISAL AİLESI OLARAK ve BİZİ DESTEKLEYEN VE BİZE GÖNÜL VEREN HERKESE BURADAN SESLENİYORUM.... BİZE VE AİLEMİZE BASKI UNSURU KURULDUĞUNU SİZLERE BİLDİRİRİM..." diye yazarak paylaşım yaptı. Haffe Işısal haberin baskı ile yaptığını belirterek, Işısal ailesini CTP adayı Ali Karavezirler'i desteklemediğini ima etti.

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