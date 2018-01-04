CTP CUMARTESİ GÜNÜ MİTİNG DÜZENLEYECEK

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), cumartesi günü miting düzenleyecek.



CTP’den yapılan açıklamaya göre İnönü Meydanı’nda yer alacak olan miting saat 15:00’te başlayacak.



7 Ocak seçimleri öncesi seçim yasaklarının başlayacağı gün Lefkoşa’da buluşacak adaylar son kez halkın karşısına çıkacak.



Mitingde RAST grubu sahne alacak. Milletvekili adaylarının kortej eşliğinde alana girmesiyle devam edecek mitingde, adaylar sahneye çağrılarak tanıtılacak. Miting, Genel Başkan Tufan Erhürman’ın halka seslenmesiyle devam edecek ve sinevizyon gösterisiyle sona erecek.