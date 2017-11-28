CTP bunu çok kötü ödeyecek!

KKTC’nin en güvenilir kurumlar arasında gösterilen Polis teşkilatında, birçok polisin yapılan ayrımcılığa karşı giriştikleri hak arayışında Meclis alt komitesinde ivedilik alan yasa tasarısı Meclisin toplanamaması nedeniyle bir sonuç alınamadı.

MECLİS NİSAP HASIL OLMADIĞI İÇİN TOPLANMADI

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan Polis Teşkilatında, ayni kuruma bağlı Asker ve Askeri Subaylara verilen hakların Polise verilmemesi sonrasında haksızlığa maruz kalan Polis Teşkilatına bağlı polislerin, uzun süreli mücadelelerinin karşılığını, Mecliste teslim edileceği gün nisap hâsıl olmadığı için toplanamayan Mecliste yasa tadilatı yapılamadı.

VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, bugün Polisler yine kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı Mecliste üzüntü ve kırgınlık yaşadı. Polisin hak arayışında CTP ve UBP yasa taslağını hazırlayıp, Meclis alt komitesine sunan iki partimizdir. Ancak bugün o yasa taslağının alt komiteye verilmesine ön ayak olan CTP nedeni anlaşılmayan bir tavır ile Meclis toplantısına girmeyerek Polisi sükutu hayale uğrattı dedi.

CTP YASA TASARISINI ENGELLEDİ

Ayni kaynak açıklamasına devamla, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün Meclise gelmediğini öne sürerek partisine mensup vekillerin meclise girip nisabı sağlamasına engel oldu. Başbakan Özgürgün hasta olduğu ve serum verildiği için Meclise gelememişti. Bunu onlara anlatamadık. Bize göre CTP Başkanı, yasa tasarısı ile ilgili olarak girişimde bulunan UBP’ye bir başka deyişle sağ görüşe sahip partiye polisin oy vermemesi için yasa tasarısını engelleyerek, Polisin kızgınlıkla sandığa gitmemesini hedefledi ifadesinde bulundu.

POLİSİ MASKARA ETTİLER ÇOK KÖTÜ ÖDEYECEKLER

Savcının, Polisin Güvenlik Kuvvetlerine bağlı değil yazısının etkisinde kalan CTP yıllarca Polisin İçişlerine bağlanacağını ve askerden ayrıştırılacağını dile getiriyordu. Şimdi ise Polis askere bağlı değil sivile bağlı bir kurumdur nasıl diyebilir. Cumhurbaşkanı Akıncı yıllardır Polisi sivile bağlayacağız derken polisin askere bağlı bir kurum olduğunu dile getirmiyormuydu derken, bugün CTP ters bir savı nasıl ileri sürebilir? Nakil Tüzüğü 2007’de CTP tarafından geçirilerek binlerce polis mağdur edilmişti. ITEM yasası, KDV ve Bileşik Faiz yasalarını da CTP hükümetleri geçirmemişmiydi? Polisi mecliste maskara ettiler. Şimdi CTP 10 bin polisi karşısına alacak. Mustafa Arabacıoğlu’ndan da destek sözü almamıza ve kliniğine kadar gitmemize karşın verdiği sözü tutmadığını gördük. TDP Başkanı Cemal Özyiğit sözünü tuttu ve 2 Milletvekilini destek için Meclise gönderdi. Ona müteşekkiriz. Ancak CTP yaptığının bedelini sandıkta çok kötü ödeyecek dedi.



Kıbrıs Sözcü