CTP: “BUGÜN ÇÖZÜME DÜNE ORANLA DAHA YAKINIZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Cenevre’de gelinen noktada çözüme daha da yaklaşıldığı görüşünde.Cenevre zirvesiyle ilgili CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, “Partimiz, Cenevre’ye gidilen günle bugün varılan nokta arasında yaşanan gelişmeler sonucunda kapsamlı çözüme yaklaşmak açısından önemli bir mesafe kaydedildiği görüşündedir. Bugün çözüme düne oranla daha yakın olduğumuz açıktır” denildi.Cenevre’de bazı ilerlemelerin sağlanması ve garantörlerin katılımıyla konferansın toplanmış olmasının “müzakere sürecindeki önemli bir eşiğin aşılmış olduğunun göstergesi” olduğu kaydedilen açıklamada, “Güvenlik ve Garantiler başlığının garantörlerin katılımıyla ve adadaki herkesin kendini güvende hissedeceği bir formül bulma vizyonuyla açılmış olması müzakereleri ileriye taşıyan adımlardır” denildi.Müzakerelere 18 Ocak’ta devam edilmesi karanına da atıfta bulunulan açılamada, “Bundan sonra herkese düşen görev, tam bir sorumluluk bilinciyle ve ciddiyetle, çözüm konusunda ortaya konulacak çabalarda liderlere destek olmaktır” denildi.