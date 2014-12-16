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CTP-BG’den Lapta Belediyesi’nde İşten Çıkarılanların Eylemine Destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG), Lapta Belediyesi’nde işten çıkarılan işçi ve ailelerinin yaptığı eyleme destek verdi.

CTP-BG’den Lapta Belediyesi’nde İşten Çıkarılanların Eylemine Destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG), Lapta Belediyesi’nde işten çıkarılan işçi ve ailelerinin yaptığı eyleme destek verdi.

16 Aralık 2014 Salı 17:27
CTP-BG’den Lapta Belediyesi’nde İşten Çıkarılanların Eylemine Destek
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Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG), Lapta Belediyesi’nde işten çıkarılan işçi ve ailelerinin yaptığı eyleme destek verdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekili Ömer Kalyoncu, CTP-BG Girne İlçe Başkanı Erkan Eminağa ve belediye meclis üyeleri, eylem yerine gitti ve eylemde yer aldı. CTP Girne İlçe Başkanı Erkan Eminağa, eylemde yaptığı konuşmada, Lefkoşa ve Lefke belediyelerinde yaşanan olayları hatırlatarak, “Bugün Lapta Belediyesi’nde bunun tekrarını izliyoruz” dedi.

Popülizm uğruna insanların onurlarını, emeklerini çiğneyerek hırsla amaçlarına ulaşabilmek için her türlü yolu mubah sayanların, o makamlara ulaşabilmek için bu insanları kullandığını ileri süren Eminağa, “Günün sonunda geldiğimiz nokta işte budur” dedi.

Erkan Eminağa, Lapta Belediye yönetiminin bölgede korku imparatorluğu yarattığını söyledi. Eminağa, şöyle devam etti:

“Belediye başkanı çalışanlarını korkutarak eylem yapmaktan bile alıkoyabilecek bir noktada. Örgütlenmek birlikte hareket etmek tek yol. Gönül arzu ederdi ki çalışanların sendikasının desteğiyle bu mücadele olsun ama korku o kadar büyük ki sendika bile birkaç kez düşünmek zorunda kalıyor. Belediye başkanının, meclis üyelerinin kendisinden bilgi talep etmesine tahammülü dahi yok. Kısa süre önce yaşanan ihale olayında özellikle CTP’li belediye meclis üyelerinin istediği bilgileri vermedi. Belediyeyi batırdın, 20 yıldır orada oturuyorsun! Artık geri çekilmenin ve istifa etmenin zamanı gelmedi mi sayın başkan?”

CTP-BG Belediye Meclis Üyesi Avukat Emre Efendi ise, CTP meclis grubu olarak işten çıkarma tedbirinin en son düşünülmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

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