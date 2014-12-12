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CTP-BG Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısında

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG), Cenevre’de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katıldı. 

CTP-BG Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısında

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG), Cenevre’de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katıldı. 

12 Aralık 2014 Cuma 13:23
CTP-BG Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısında
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Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG), Cenevre’de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katıldı. 

CTP-BG Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıya Genel Sekreter Kutlay Erk ve Parti Meclisi ve Dış İlişkiler üyesi Muhittin Tolga Özsağlam katıldı.

Toplantıların yanı sıra ikili görüşmeler yapılarak Kıbrıs sorunu ile ilgili son gelişmeler üzerinde durulacak.

Açıklamada, CTP-BG’nin yakın geçmişte Sosyalist Enternasyonal tam üyesi olduğu kaydedildi.

Meksika’nın başkenti Meksiko City’de gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısı CTP’nin tam üyelik için 2012 yılında yapmış olduğu başvuruyu olumlu sonuçlandırarak CTP’yi tam üyeliğe kabul etti. İlgili karar Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala tarafından CTP Genel Başkanı ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’na gönderilen 25 Temmuz tarihli mektup ile bildirilmişti. CTP ayrıca 2009 yılından bu yana Avrupa Sosyalistleri Partisi PES’in de gözlemci üyesi konumunda. CTP diğer yandan Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu’nun da gözlemci üyesi. CTP ayrıca 2013 yılında oluşturulan Dünya İlerici İttifakı’nın da kurucu üyeleri arasında yer alıyor. 

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