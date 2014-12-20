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CTP-BG Milletvekili Derya’nın Konuşması…

CTP-BG Genel Başkanı, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmanın bazı kişi ve kesimler tarafından özünden saptırılarak ve kötü niyetle çarpıtılıp istismar edildiğini, bu yolla gerginlik yaratılmaya çalışıldığını kaydetti.

CTP-BG Milletvekili Derya’nın Konuşması…

CTP-BG Genel Başkanı, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmanın bazı kişi ve kesimler tarafından özünden saptırılarak ve kötü niyetle çarpıtılıp istismar edildiğini, bu yolla gerginlik yaratılmaya çalışıldığını kaydetti.

20 Aralık 2014 Cumartesi 15:14
CTP-BG Milletvekili Derya’nın Konuşması…
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BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU: “AÇIKLAMALAR KÖTÜ NİYETLE ÇARPITILIP İSTİSMAR EDİLİYOR”

CTP-BG Genel Başkanı, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmanın bazı kişi ve kesimler tarafından özünden saptırılarak ve kötü niyetle çarpıtılıp istismar edildiğini, bu yolla gerginlik yaratılmaya çalışıldığını kaydetti.

Yorgancıoğlu, bunun daha da kötüsünün; “toplumsal sağduyu ve siyasi ağırbaşlılık gerektiren böyle bir olayın, 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimleri için siyasi rant elde etme aracı olarak sorumlu mevkilerde bulunan kişilerce kullanılmak istenmesi” olduğunu belirtti.

Başbakan Yorgancıoğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis’te Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada, “bütün çatışma ve savaşların, özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde yarattığı olumsuz sonuçları” gündem yaptığının apaçık ortada olduğunu vurguladı.

Bu genel yaklaşımdan hareketle, ülkede de 1963’den beri yaşanan toplumlararası çatışma ve savaşların her iki halk, özellikle de kadın ve çocuklar üzerinde yarattığı travmayı dile getiren konuşmasının bu kadar çarpıtılarak istismar edilmesinin, hele hele bunu kendi meclislerinden bir milletvekilinin yapmasını kabullenmenin mümkün olmadığını belirten Yorgancıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu tarz hakaret ve küfürlerle insanlara, hele hele kadınlara saldırmak bizim toplumsal etik değerlerimize aykırıdır ve Kıbrıs Türk toplumunun hiçbir kesimi tarafından kabul görmesi mümkün değildir.

Bütün taraflar adına, ülkemizde yaşanan bu acıları ve travmaları yeni çatışmalara zemin oluşturacak düşmanlıkları kışkırtmak için bir araç olarak kullanmak yerine, çocuklarımıza daha güvenli, dünya ile bütünleşmiş bir Kıbrıs bırakmak için bir fırsata dönüştürmemiz gerekmektedir. Asıl yurtseverlik düşmanca söylemleri yeniden üretmek değil, karşılıklı anlayış ve barış için geçmişten ders çıkarma cesareti gösterebilmektir. Bunu yapmak, ne kadar zor olursa olsun gelecek nesillerin insanca yaşayacağı bir ülke yaratabilmek adına hepimizin görevidir.”

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