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CTP-BG Milletvekili Candan, “Dünya İlerici İttifakı Parlamenter Konferansı”na Katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) adına Güzelyurt Milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Armağan Candan, “Dünya İlerici İttifakı Parlamenter Konferansı”na katıldı.

CTP-BG Milletvekili Candan, “Dünya İlerici İttifakı Parlamenter Konferansı”na Katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) adına Güzelyurt Milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Armağan Candan, “Dünya İlerici İttifakı Parlamenter Konferansı”na katıldı.

09 Aralık 2014 Salı 14:04
CTP-BG Milletvekili Candan, “Dünya İlerici İttifakı Parlamenter Konferansı”na Katıldı
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 Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) adına Güzelyurt Milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Armağan Candan, “Dünya İlerici İttifakı Parlamenter Konferansı”na katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre 4-5 Aralık tarihlerinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen toplantı Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu’nun işbirliğinde ve Portekiz Sosyalist Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Armağan Candan, konferans sırasında yaptığı temaslarda Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmelere ilişkin olarak muhataplarını bilgilendirdi, CTP’nin görüşlerini anlattı ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin kaldığı yerden gecikmeksizin başlamasının önemini vurguladı.

CTP’nin kurucu üyesi olduğu Dünya İlerici İttifakı, yetmiş ülkeden, yüzden fazla sol ve ilerici partinin katılımıyla demokrasi, cinsiyet eşitliği, adalet, dayanışma, insan haklarının geliştirilmesi, barış, iklim değişikliğiyle mücadele ve küreselleşmenin sosyal yönünün güçlendirilmesi için çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
ARMAĞAN CANDANKıbrıs Manşet
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