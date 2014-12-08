CTP-BG Lefkoşa Kadın Örgütü, Mehmetçik’te Dayanışma Yemeği Düzenledi

SİBER: “HEPİMİZİN GEÇMİŞLE İLGİLİ HİKAYELERİ FARKLI AMA GELECEĞİMİZ ORTAK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG) Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sibel Siber, başarıya ulaşmanın ortak akıl ve birlikte hareket etmekten geçtiğini vurgulayarak, temiz, şeffaf ve hesap verilebilir bir siyaset yürüteceklerini ifade etti.

CTP-BG’den yapılan açıklamaya göre, CTP-BG Lefkoşa Kadın Örgütü dün Mehmetçik Belediyesi’nin sosyal tesislerinde düzenlediği dayanışma yemeğinde Siber’e destek belirtti.

Yemeğe CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sibel Siber, CTP-BG Genel Başkanı ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun eşi Ayşe Yorgancıoğlu, CTP-BG Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya, CTP-BG Kadın Örgütü Genel Başkanı Sibel Sorakın,Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Nazife Göçer, Kadın Örgütü Merkez Yönetim Kurulu ile Kadın Örgütü Lefkoşa ilçesi üyeleri katıldı.

İskele İlçe Merkezi’nde bir araya gelen kadınlar yemekten önce Topçuköy’deki Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin organize ettiği kermese de gitti.

SİBER: “BAŞARIYA HEP BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sibel Siber, dayanışma yemeğinde yaptığı konuşmada, başarıya ulaşmanın ortak akıl ve birlikte hareket etmekten geçtiğini vurgulayarak, temiz, şeffaf ve hesap verilebilir bir siyaset yürüteceklerini ifade etti.

“Her birimizin geçmişle ilgili farklı hikayeleri var ama geleceğimiz ortak” diyen Siber, geçtiğimiz yıl yürüttüğü Başbakanlık görevini anlattı. Bu görevi büyük bir heyecanla yaptığını, halk ve gelecekteki daha güzel günler için aynı heyecanı duyduğunu kaydeden Siber, bu nedenle aday olduğunu dile getirdi.

Siber, “Halkımızın huzura, sevgiye ve Cumhurbaşkanlığı makamının kendilerine ait olduğunu hissetmeye ihtiyacı var. Bu yüzden herkesin Cumhurbaşkanı olmak için adayım. Tıpkı başbakanlıkta olduğum gibi” dedi.