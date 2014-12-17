CTP-BG Kadın Örgütünden Derya’ya Destek

Cuhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Kadın Örgütü, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya'ya karşı başlatılan “seviyesiz ve şiddet içeren yaklaşım ile açıklamaları” kınadıklarını açıkladı.

CTP-BG Kadın Örgütü Genel Sekreteri Çelen Özkaynak yaptığı yazılı açıklamada, barış ve federal çözüm arayışları için sarf edilen çabanın tüm dünyada yankı bulup destek toplarken, “ülkede hala faşizmi çağrıştıran, savaş çığırtkanlığı yapan kesimlere göz yummayacaklarını” kaydetti.

Savaşın tüm toplumlara yıkım getirdiğini ve her iki tarafın da aslında yenilgiyle, acıyla, gözyaşıyla savaştan çıktığının çok iyi bilindiğini dile getiren Özkaynak, “Yine biliyoruz ki her savaşın bedelini en ağır şekilde tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da kadınlar ödemekte. Bu tarihsel gerçekleri birebir yaşayan bir toplum olarak, tüm bunları cesur ve tarihi bir açıklamayla kamuoyunun gündemine getiren milletvekilimiz Doğuş Derya’nın yanında olduğumuzu belirterek kendisine karşı başlatılan linç operasyonunu ve yapılan tüm çirkin açıklamaları kınıyoruz” ifadelerini kullandı.