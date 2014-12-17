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CTP-BG İngiltere Örgütü Doğuş Derya’ya Destek Belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) İngiltere örgütü CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya destek belirtti.

CTP-BG İngiltere Örgütü Doğuş Derya’ya Destek Belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) İngiltere örgütü CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya destek belirtti.

17 Aralık 2014 Çarşamba 12:54
CTP-BG İngiltere Örgütü Doğuş Derya’ya Destek Belirtti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) İngiltere örgütü CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya destek belirtti.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada “milletvekilimiz Doğuş Derya'nın barış süreci, hakikat ve yüzleşme konularında yaptığı Meclis konuşmasından sonra sosyal medyada seviyesiz ve ahlaksızca saldırılara maruz kalmasını kınıyoruz. Biz de Londra'dan Doğuş Derya'nın yalnız olmadığını haykırıyoruz” denildi.

Derya’nın tarihsel gerçekleri ortaya koyarak savaşın hiçbir zaman tek taraflı olmadığını hatırlattığı kaydedilen açıklama şöyle devam etti:

“Gerçekleştiği alanı yerle bir eden, toplumların en temel öğesi olan insanları yok eden bir olayın acısı ortaktır. Acılarla, hakikatlerle yüzleştiğimiz, gerçekleri konuştuğumuz ölçüde barışa yaklaşırız.

Doğuş Derya aynı zamanda bir insan hakları savunucusu ve feminist olarak gerçek barış sürecine imza atmış, acı gerçeklerle yüzleşmemiz gerektiğini hatırlatmıştır. İki toplumun yaşadığı acıların ortak olduğunu ve birbirimizi en iyi yine bizim anlayacağımızı, iki toplumun birbirinin hem yarası hem de merhemi olduğunu hatırlatmıştır.

Unutulmaması gerekir ki, hakikatler sadece geçmişi hatırlamak değil, anlamak, uzlaşmak ve kurmak için ortaya konudur. Gelecek ancak bu tür süreçler üzerinden şekillenir ki, bilimsel ve dünya ölçeğindeki örnekler bize bunu göstermektedir.”

Federal çözüme ulaşmak için taş üstüne taş koyanları hedef göstermenin, nefret söylemi ile şiddet söylemi ile ötekileştirmenin, aşağılamanın, dışlamanın ve yok saymanın asla kabul edilebilir olmadığı kaydedilen açıklamada “Bu tür yöntemleri tercih edenleri kınarız” denildi.

Açıklama şöyle sona erdi:

“Bilinmesi gerekir ki, bu tür kritik süreçler, adımlar ve cesaretli çıkışlar toplumlar için turnusol kâğıdı işlevi görür.  Bu olay da bizi vicdanımızla baş başa bırakıp aslında daha önce hiç bakmadığımız bir pencereden bakıp empati yapmamıza vesile olmuştur.

Gerçeği kaldıramayacaklar da var tabii ki... Ama bilmelilerdir ki, Milliyetçilik çağımızın en kötü, en amansız hastalığıdır. Milletvekilimize karşı başlatılan karalama kampanyası ve yapılan nefret söylemleri asla kabul edilemez. CTP-UK olarak Doğuş Derya'nın her zaman yanındayız! Her şeyi, görüyor, okuyor ve değerlendiriyoruz.

Sessiz kalmayacağız!”

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