CTP-BG Girne Gençlik Örgütü 16’ncı Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

YENİ YÖNETİM KURULUNUN BELİRLENDİĞİ KONGREDE CTP-BG GENÇLİK ÖRGÜTÜ GİRNE İLÇE BAŞKANLIĞI’NA YENİDEN ŞEHAN TOMGÜSEHAN SEÇİLDİ

CTP-BG Girne İlçe Gençlik Örgütü dün 16’ncı olağan kongresini gerçekleştirdi.

Yeni yönetim kurulunun belirlendiği kongrede, CTP-BG Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanlığı’na yeniden Şehan Tomgüsehan seçildi.

CTP-BG basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, dün 16’ncı olağan kongresini gerçekleştiren CTP-BG Girne Gençlik Örgütü’nde yeni yönetim kurulu belirlendi ve İlçe Başkanlığı’na yeniden Şehan Tomgüsehan seçildi. Yeni yönetim kurulu ise; İlçe Sekreteri Anıl Kurtdemir, Örgütlenme Sorumlusu Ahmet Cepeoğlu, Mali Sorumlu Kemal Kalyoncu, Basın Yayın ve Propaganda Sorumlusu Cemre Ertaç, Eğitim Sorumlusu Tufan Vudalı, Sosyal Aktiviteler Sorumlusu Veli Ardıç, Dış İlişkiler Sorumlusu Zeka Fındık ve Kültür Sanat Sorumlusu Hazal Cankoy’dan oluştu.

Kongreye, Meclis Başkanı, CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber, Örgüt Sekreteri Niyazi Düzgün, Gençlik Örgütü Genel Başkanı Ongun Talat, Girne İlçe Başkanı Erkan Eminağa ve çok sayıda partili katıldı.

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi 16. Olağan Kurultayı Demokrasi Şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı, ardından divan kurulu oluşturuldu ve konuşmalara geçildi.

Konuşmaların ardından CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin yeni yönetim kurulu katılımcılara tanıtıldı.

Kongrede ayrıca ‘Örgütlenme’, ‘Eğitim’ ve ‘Kıbrıs’ta Barış’ başlıklı 3 karar tasarısı da onaylandı.

TOMGÜSEHAN: “BU ÖRGÜTÜN PARÇASI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Şehan Tomgüsehan yaptığı konuşmada, CTP-BG Gençlik Örgütü’nün Kuzey Kıbrıs’ın en örgütlü, en kurumsal gençlik hareketi olduğu ve olmaya da devam edeceğini belirterek, bu hareketin bir parçası olmaktan onur ve kıvanç duyduklarını ifade etti.

CTP Gençlik Örgütü üyesi olmanın büyük bir parçanın ailesi olma anlamına geldiğini ifade eden Tomgüsehan, önlerinde hayati önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydetti.

CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber’in seçimleri ilk turdan kazanacağını ileri süren Tomgüsehan, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın açmış olduğu çözüm sürecini Siber’in daha ileriye taşıyacağına inanç belirtti.

SİBER “ORTAK AKIL BAŞARI GETİRECEK”

Meclis Başkanı, CTP-BG cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber ise 2015’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları halinde topluma demokrasinin geleceğini savundu.

Gençlerin Kıbrıs’la ilgili hayalleri bulunduğu ve bu hayalin peşinden koştuklarını belirten Siber, herkesin bir bütün olarak ortak akılla çalışması halinde başarının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Toplumda gençleşmenin çok önemli olduğunun altını çizen Sibel Siber, Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamda genç düşünce, genç görüş ve gençlik masasının çok önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin düşüncelerinin kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Siber, gençlerin enerjisine ihtiyaçları olduğunu, motive olmaları ve “ben” değil “biz” olmaları halinde seçimi ilk turdan kazanacaklarını iddia etti.

TALAT “DAHA ÜRETKEN OLMALIYIZ”

CTP-BG Gençlik Örgütü Genel Başkanı Ongun Talat da yaptığı konuşmada, daha üretken ve daha çok siyaset yapmaları gerektiğini söyledi.

CTP-BG Gençlik Örgütü’nün ülkenin en örgütlü gençlik hareketi olduğunu ifade eden Talat, örgütün, örgütlü yapısını her geçen gün daha da artırarak mücadelesine devam ettiğini kaydetti.

CTP-BG Gençlik Örgütü olarak parti içerisinde ilkeli duruş ve öncü olma görevlerinin artarak devam etmesi gerektiğinin ifade eden Talat, daha üretken bir yapıya kavuşmaları gerektiğini söyledi.

Önlerinde çok kritik bir Cumhurbaşkanlığı seçimi bulunduğunu hatırlatan Ongun Talat, ‘sokakta propaganda sürecinin başladığını’ iddia etti.

Gençlik Örgütü olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacaklarını beliren Talat, CTP-BG adayı Sibel Siber’in ilk turdan seçimi kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

DÜZGÜN: “EMEĞE SAYGILI OLUN, ÜRETİMİ DESTEKLEYİN”

CTP-BG Örgüt Sekreteri Niyazi Düzgün de yaptığı konuşmada, örgütün en dinamik unsurlarının gençlerden oluştuğunu belirterek, 43 yıllık geçmişi olan CTP’ye güç ve dinamizm kattıklarını söyledi.

Kendilerinin de bayrağı genç yaşta teslim aldıkları ve şimdi gençlere devredeceklerini ifade eden Düzgün, demokrasinin bir yaşam şekline dönüşmesi ve ülkeye barış gelmesi için yürütülen mücadelede kat edecekleri çok yol olduğunu belirtti.

Çareleri parti içerisinde tartışarak bulacaklarını hatırlatan Düzgün, gençlere şu şekilde hitap etti:

“Sol bir partinin mensuplarıyız. Hiçbir zaman yüreğinizden insan sevgisini eksik etmeyin. Sol gelenekte emeğe saygı duyulur. Emeğe saygılı olun, üretimi destekleyin. Önümüzde zor günler vardır. Aradan 50 yıl geçmiş olmasına rağmen adamıza barış gelemedi. Barışın gelmesi için birlikte mücadele etmeliyiz. Büyük hayaller kurun ama küçük adımlarla o hayalleri gerçekleştirmek için yürüyün. Birbirinizi sevin ve saygılı olun.”

EMİNAĞA: GENÇLERİN ENERJİSİ MOTİVASYONUMUZU ARTIRACAK

CTP-BG Girne İlçe Başkanı Erkan Eminağa ise gençlerin bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri sayesinde motivasyonlarının artacağını ve 2015’te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok ciddi bir hedef olduğuna vurgu yapan Erkan Eminağa, “Girne ilçesi seçim döneminde en yüksek enerjiyi ortaya koyacaktır. Seçimleri ilk turdan kazanacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.