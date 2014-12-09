CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, Seçim Koordinasyon Toplantısında Konuşma Yaptı

ERK: “PARTİ İÇİNDE BÖLÜNMÜŞLÜK DEĞİL KENETLENME VAR”

Lefkoşa, 9 Aralık 14 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Kutlay Erk, parti içinde bölünmüşlük olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, parti içerisinde bölünme değil aksine büyük bir kenetlenmenin olduğunu kaydetti. Erk, bu kenetleme sayesinde Cumhurbaşkanı adayı olacak Sibel Siber’in ilk turdan zafer kazanacağına inanç belirtti.

CTP-BG Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Erk, parti genel merkezinde düzenlenen ve tüm ilçelerde de gerçekleştirilecek olan seçim koordinasyon toplantılarına dün akşam Lefkoşa İlçesi ile başladı.

Seçim ekiplerine seslenen Erk, basında çıkan bazı haberlerin tamamen yapay gündem oluşturmak amacıyla yazıldığını kaydetti.

“KAMUOYUNUN DİKKATİNİ BİZE YÖNELTMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Cumhurbaşkanı aday olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Eroğlu’na destek veren UBP ile DP-UG içerisinde milletvekili transferleri yüzünden sıkıntılar yaşandığını iddia eden Erk, bu haberlerin kamuoyunun dikkatini başka tarafa çekmek için manipüle edilen haberler olduğunu söyledi.

CTP-BG’nin içinde bölünmüşlük olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Erk, bu iddiaları yazan gazetelerin Derviş Eroğlu’na hizmet ettiklerini iddia etti.

CTP-BG’nin tüm örgütlerinin birlik ve bütünlük içerisinde Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber’e destek verdiğini belirten Kutlay Erk, bunun en iyi örneğinin önce Lefkoşa’da, ardından da Gazimağusa’da düzenlenen kitle yürüyüşleriyle gösterildiğini vurguladı.

Erk, hedeflerinin seçimi ilk turdan kazanmak olduğunu ve halkın büyük desteğini alacak olan Cumhurbaşkanı adayıyla bunun mümkün olduğunu ifade etti.

(GÖZ/HA)