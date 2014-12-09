Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, Seçim Koordinasyon Toplantısında Konuşma Yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Kutlay Erk, parti içinde bölünmüşlük olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, parti içerisinde bölünme değil aksine büyük bir kenetlenmenin olduğunu kaydetti. Erk, bu kenetleme sayesinde Cumhurbaşkanı adayı olacak Sibel Siber’in ilk turdan zafer kazanacağına inanç belirtti.

CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, Seçim Koordinasyon Toplantısında Konuşma Yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Kutlay Erk, parti içinde bölünmüşlük olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, parti içerisinde bölünme değil aksine büyük bir kenetlenmenin olduğunu kaydetti. Erk, bu kenetleme sayesinde Cumhurbaşkanı adayı olacak Sibel Siber’in ilk turdan zafer kazanacağına inanç belirtti.

09 Aralık 2014 Salı 14:48
CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, Seçim Koordinasyon Toplantısında Konuşma Yaptı
banner238

ERK: “PARTİ İÇİNDE BÖLÜNMÜŞLÜK DEĞİL KENETLENME VAR”

Lefkoşa, 9 Aralık 14 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Kutlay Erk, parti içinde bölünmüşlük olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, parti içerisinde bölünme değil aksine büyük bir kenetlenmenin olduğunu kaydetti. Erk, bu kenetleme sayesinde Cumhurbaşkanı adayı olacak Sibel Siber’in ilk turdan zafer kazanacağına inanç belirtti.

CTP-BG Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Erk, parti genel merkezinde düzenlenen ve tüm ilçelerde de gerçekleştirilecek olan seçim koordinasyon toplantılarına dün akşam Lefkoşa İlçesi ile başladı.

Seçim ekiplerine seslenen Erk, basında çıkan bazı haberlerin tamamen yapay gündem oluşturmak amacıyla yazıldığını kaydetti.

“KAMUOYUNUN DİKKATİNİ BİZE YÖNELTMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Cumhurbaşkanı aday olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Eroğlu’na destek veren UBP ile DP-UG içerisinde milletvekili transferleri yüzünden sıkıntılar yaşandığını iddia eden Erk, bu haberlerin kamuoyunun dikkatini başka tarafa çekmek için manipüle edilen haberler olduğunu söyledi.

CTP-BG’nin içinde bölünmüşlük olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Erk, bu iddiaları yazan  gazetelerin Derviş Eroğlu’na hizmet ettiklerini iddia etti.

CTP-BG’nin tüm örgütlerinin birlik ve bütünlük içerisinde Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber’e destek verdiğini belirten Kutlay Erk, bunun en iyi örneğinin önce Lefkoşa’da, ardından da Gazimağusa’da düzenlenen kitle yürüyüşleriyle gösterildiğini vurguladı.

Erk, hedeflerinin seçimi ilk turdan kazanmak olduğunu ve halkın büyük desteğini alacak olan Cumhurbaşkanı adayıyla bunun mümkün olduğunu ifade etti.

(GÖZ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim