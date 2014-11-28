CTP-BG Genel Sekreteri Erk Katıldığı Bir Tv Programında Pgm Vekili Gürler’i Eleştirdi

ERK: “PERVİN GÜRLER DİREKT İSTİFA ETSİN!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Kutlay Erk, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in 15 Kasım törenlerinde yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirerek, Gürler’i istifaya çağırdı.

CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay katıldığı bir televizyon programında, Gürler’in açıklamalarını “talihsiz” olarak değerlendirdi.

CTP-BG Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, pankart olayında “yanlışın” ilk olarak 29 Ekim törenlerinde yapıldığını ifade eden Erk, “29 Ekim’de açılan pankartlara izin veriyorsanız 15 Kasım’da açılana da izin verecektiniz” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne hangi ismin atanacağı konusunda Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın farklı düşündüklerinin hatırlatılması üzerine Erk, Gürler’in emekli olmasına çok az bir zaman kaldığını ve bu sürenin dolmasının beklendiğini kaydetti.

“Gürler’in vekaletinin asalete dönüşmeyeceğinin anlaşıldığını” belirten Erk, bu durumda da “yeni yılda yeni bir müdürün atanacağını sandığını” dile getirdi.

“HÜKÜMETİ PARTİ YÖNETMİYOR”

CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, parti olarak hükümet çalışmaları hakkında sık sık bilgi aldıklarını ancak hükümeti CTP-BG MYK’sının yönettiğinin doğru olmadığını söyledi. CTP-BG MYK’sının haftada bir CTP-BG Genel Başkanı ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu başkanlığında toplandığına dikkat çeken Erk, bu toplantılarda ve meclis grup toplantılarında parti olarak hükümet çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını ve partinin görüşlerini dile getirdiklerini vurguladı.

“ZORUNLU KALMADIKÇA BÜROKRAT ATAMADIK”

Hükümet kurulurken programında yeni müşavir yaratmama prensibi olduğunu belirten CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, “UBP’nin yaptığı gibi bütün bürokratlar topyekûn görevden alınmadı” dedi.

Göreve gelen bakanın önce mevcut bürokratlarla görev yapıp yapamayacağının incelendiğini, ancak sorun çıkaran bürokratların olması halinde ve durum tahammül edilemez noktaya gelindiğinde de görevden alındıklarını söyleyen Erk, halen daha bazı bakanlıklarda UBP döneminden kalma bürokratlar olduğuna dikkat çekti.

Üçlü kararname kapsamının daraltılması hakkındaki bir soru üzerine Erk, Kamu Personel Yasası ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve kısa süre içerisinde de bu yasanın hayata geçirileceğini umduğunu ifade etti.

“SİYASİ PARTİLER YASASI HAZIRLANIYOR”

Mecliste görev yapan milletvekillerinin sık sık partilerinden istifa edip başka partiye katılmalarının doğru olmadığını dile getiren CTP-BG Genel Sekreteri Erk, bu konuda Siyasi Partiler Yasası’nın, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini ve vekil transferlerinin engelleneceğini belirtti. Erk, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın da komitede olduğunu ancak çalışmaların yavaş ilerlemesinin sebebinin istifa eden milletvekilleri olduğunu kaydetti.

“GÖÇ YASASI FAKİRLEŞTİRME YASASIDIR”

“Göç Yasası” diye nitelendirdiği Kamu Çalışanlarının Maaş Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası hakkında da konuşan CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, “bu yasa aslında insanları fakirleştirme yasasıdır”dedi.

Bu yasadan dolayı kaç kişinin göç ettiğini bilmediğini ifade eden Erk, buna rağmen KKTC’de yaşayan herkesin fakirleştiği görüşünü savundu. Yasanın 2015 yılı sonunda geçerli olacağını dile getiren Kutlay Erk, bu yasaya parti olarak muhalif olduklarını belirtti.

Ekonomik programa ilişkin anlaşmanın dönemin TC ve KKTC hükümetleri arasında imzalandığını, her iki tarafın meclislerinde de onaylandığını ve uluslararası bir anlaşma sıfatı taşıdığına değinen Erk, bu anlaşmanın bir anda yok edilemeyeceğini ancak söz konusu yasanın içerisinde bazı maddelerin yerine özellikle ekonomiyi tetikleyecek projelerin uygulanacağını söyledi.

“2016–2019 PROGRAMINI BİZ HAZIRLAYACAĞIZ”

CTP-BG’nin yapmak istediğinin kendi önlemlerini alabilecek bir devlet yapısı yaratma olduğunu ifade eden Kutlay Erk, 2013–2015 ekonomik programının duracağını, ancak bunun yanında kendi programlarını da uygulayacaklarını söyledi.

Erk ayrıca 2016 yılında hayata geçmesi gereken ekonomik programı kendilerinin hazırlayacağını ve bu programın da 2019 yılına kadar geçerli olacağını anlattı. Kamu Çalışanlarının Maaş Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası içerisinde KIB-TEK’in özelleştirilmesine yönelik bir madde bulunduğunu anımsatan Erk, buna rağmen KIB-TEK’i yeniden hayata döndürdüklerini ve şimdi kar eden bir kurum olduğunu vurguladı.

Erk, “KIB-TEK’teki başarının aynı şekilde devam etmesi halinde” Mayıs ayında yapılacak değerlendirmeler ile alacakları kararla, kurumun aynı şekilde yola devam edeceğini kaydetti.

“KEŞKE KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLSE, ASKERLİK SORUNU OLMASA”

“Askerlik Yasası’nın henüz hayata geçirilmemesinden dolayı meclisin kasıtlı toplanmadığına” yönelik bir soru üzerine Kutlay Erk, meclisin kesinlikle böyle bir tutumu olmadığını söyledi.

Askerlik Yasası’nın çok hassas bir konu olduğuna vurgu yapan Erk, bu konuda kararı sadece hükümetin almayacağını, askerin de sürece dahil olması gerektiğini ifade etti.

Askerlik süresinin kısalması halinde nöbet sürelerinin uzayacağının altını çizen Kutlay Erk, “Hepsini tamamlayarak bu yasayı geçirmek lazım. Keşke daha iyisini yapabilsek, keşke Kıbrıs sorunu çözülseydi de askerlik diye bir konumuz olmasaydı” dedi.

“EROĞLU SEÇİM DÖNEMİNDE GÖRÜŞMEZ”

Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak da konuşan CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun bir buçuk yıldan beridir “neredeyse görüşme yapmadığını” söyledi. “Normal zamanda görüşmeyen bir liderin seçim döneminde görüşme yapmasını beklemek çok hayalci olur” diyen Erk, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta kalp ameliyatı olacağından müzakerelerin başlamasının mümkün olmadığını anlattı.

Erk, müzakerelerde bir ilerlemenin ancak 2015 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra olabileceğini söyledi.