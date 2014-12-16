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CTP-BG Gençlik Örgütü Ve Federal Kıbrıs İnisiyatifi’nden Doğuş Derya’ya “Destek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Gençlik Örgütü adına açıklama yapan MYK Üyesi Başak Ekenoğlu milletvekili Doğuş Derya’ya karşı seviyesiz, şiddet içeren linç çalışması başlatıldığını savundu, bunu kabul edilemez olduğunu söyledi.

CTP-BG Gençlik Örgütü Ve Federal Kıbrıs İnisiyatifi’nden Doğuş Derya’ya “Destek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Gençlik Örgütü adına açıklama yapan MYK Üyesi Başak Ekenoğlu milletvekili Doğuş Derya’ya karşı seviyesiz, şiddet içeren linç çalışması başlatıldığını savundu, bunu kabul edilemez olduğunu söyledi.

16 Aralık 2014 Salı 21:07
CTP-BG Gençlik Örgütü Ve Federal Kıbrıs İnisiyatifi’nden Doğuş Derya’ya “Destek”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Gençlik Örgütü adına açıklama yapan MYK Üyesi Başak Ekenoğlu milletvekili Doğuş Derya’ya karşı seviyesiz, şiddet içeren linç çalışması başlatıldığını savundu, bunu kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ekenoğlu, “Kadınları küçültücü, cinsiyetçi, tecavüzü ve erkek egemenliğini yüceltmeye çalışan, bunu ‘üstesinden gelme şekli’ olarak gören, kokuşmuş zihniyet kabul edilemez” diyerek Doğuş Derya’nın yalnız olmadığını söyledi.

Tarihsel gerçeklerin hasıraltı edilmesinin toplumu güçlendirmediğini aksine insan haklarına duyarsız, nefret söylemi ve şiddete meyilli nesiller yetişmesinin önünü açtığını kaydeden  Başak Ekenoğlu, “CTP Gençlik Örgütü olarak, insan ve kadın haklarının savunucusu olan ve bunu açık yüreklilikle, yüksek sesle savunmaktan korkmayan milletvekilimiz Doğuş Derya’nın yanındayız” dedi.

Öte yandan, Federal Kıbrıs İnisiyatifi, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) milletvekili Doğuş Derya’nın bazı saldırılara maruz kaldığını, kişilik haklarının çiğnendiğini savunarak, bu durumu kınadığını açıkladı.

Federal Kıbrıs İnisiyatifi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Mecliste yapılan bütçe görüşmeleri esnasında söz alan ve yarım asırdan beri ülkemizde yaşanan acıları etnik köken ayırımı yapmaksızın dile getiren ve Kıbrıs sorununun bütün mağdurlarını kucaklayan Doğuş Derya, banal ve bayağı çevrelerden gelen iğrenç saldırılara maruz kalıyor ve bütün kişilik hakları çiğnenerek taciz ediliyor” denildi.

“Bu faşizan taciz olaylarına karşı sessiz kalmayacağız” diyen Federal Kıbrıs İnisiyatifi, barış, demokrasi ve adalet için mücadele eden bütün kuruluşları Derya’ya sahip çıkmaya çağırdı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Gençlik Örgütü Adına Açıklama Yapan MYK Üyesi Başak Ekenoğlu Milletvekili Doğuş Derya’ya Karşı Seviyesizşiddet Içeren Linç çalışması Başlatıldığını SavunduBunu Kabul Edilemez Olduğunu Söyledi.
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