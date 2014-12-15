CTP-BG Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Başkanlığı’na Kazım Kurşunoğlu Getirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi 16. Olağan Kongresi’nde yapılan seçimlerde Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Başkanlığı’na Kazım Kurşunoğlu getirildi.

Kongre’de yönetim kuruluna ise Ahmet Kavaz, Fehmi Kurtboğan, Ayşen Bican, Yılmaz Kavaz, Çağla Oytaç, Suzan Kısaoğlu, Utku Acısu ve Çilem İzdağ seçildi.

CTP-BG’den yapılan yazılı açıklamaya göre gecede, CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı ve Meclis Başkanı Sibel Siber ile Genel Başkan ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da onur konuğu olarak yer aldı.

Güzelyurt İlçe binasında yer alan kongrenin başkanlık divanı Çağlar Gülamkadir, Başak Ekenoğlu ve Osman Kısaoğlu’ndan oluştu. Açılışın ardından sırası ile Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Kemal Öneren, Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, Gençlik Örgütü Genel Başkanı Ongun Talat, CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı ve Meclis Başkanı Sibel Siber ile Genel Başkan ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmalarda CTP-BG’nin hükümette olmasının partililere daha büyük sorumluluk getirdiği ifade edilerek önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı olmak için daha çok çalışılması gerekeceği üzerinde duruldu.

SİBER: “ÜLKEMİZE HİZMET İÇİN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM"

Gecede gençlere seslenen CTP-BG Cumhurbaşkanı adayı ve Meclis Başkanı Sibel Siber takım ruhuna, toplum barışına ve demokrasiye inanmış bir halkın Cumhurbaşkanı olmak için yola çıktığını ve bu hedefine mutlaka ulaşacağını söyledi.

Ülkede yaşananların dünya basınında yer aldığını, dolayısıyla uluslararası camiada olumlu bir algı yaratılması gerektiğini ifade eden Siber, Eroğlu’nu beş yıllık görev süresinde olumsuz bir resim çizmekle suçladı.

“Dünya bizi anladığı oranda haklarımızı alacağız” diyen Siber, ülkeye hizmet için büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

“Bizden bize değil bizden dünyaya politikası” izlenmemesi gerektiğini söyleyen Siber, herkesi yoğun şekilde çalışmaya davet etti ve gençlerin birlik ve dayanışma içerisinde olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

YORGANCIOĞLU: “SIKINTILARI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Gecede konuşma yapan CTP-BG Genel Başkanı ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, “Bu ülkede demokrasiyi yerleştirip geliştirmek, yaşam standardını yükseltmek ve uluslararası hukuk içine girmek gibi bir görev ve sorumluluğumuz vardır” dedi.

Ülkede yaşanan sıkıntıların hep birlikte aşılacağına inandığını ifade eden Yorgancıoğlu, “Hedefimiz kendi kendine yeten bir noktaya ulaşmaktır” dedi.

Gençlerin heyecanının kendisini de heyecanlandırdığını söyleyen Genel Başkan Yorgancıoğlu, “Sibel Siber’i cumhurbaşkanı yapmaktan başka çaremiz yoktur” diye konuştu. Konuşmaların ardından Ayşen Bican, CTP Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü’nün faaliyet raporunu sundu.

KURŞUNOĞLU: “ÖRGÜTLÜ ÇALIŞMAYA ÖNEM VERECEĞİM”

Yapılan seçimlerde Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Başkanlığı’na getirilen Kazım Kurşunoğlu ise genel kurula yaptığı konuşmada, görevini en iyi şekilde yürütmeye çalışacağını, örgütlü çalışmaya daha çok önem vereceğini, gençlerin sorunlarına daha çok eğileceğini, ülke gençliğinin yurda sahip çıkması için, çözüm, barış ve demokrasi için var gücüyle çalışacağını ifade etti.