CTP-BG Cumhurbaşkanı Adayı Siber Çatalköy Halkıyla Buluştu:

“CESUR POLİTİKALAR İÇİN CESUR ADIMLAR ATILMALI”

“CUMHURBAŞKANLIĞI ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİNİ LOBİCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN KULLANACAĞIM”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber, cesur politika üretebilmek için cesur adımlar atılması gerektiğini söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Siber, geçtiğimiz akşam CTP-BG Çatalköy Örgütü’nün düzenlediği halkla buluşma gecesine katıldı.

Etkinlikte konuşan Siber, yaptığı tüm görevlerde insanı merkeze koyma ve insanı kucaklama ilkesiyle çalıştığını belirterek, 25 yıl doktor olarak çalışırken, sosyal olaylar, ülkenin içinde bulunduğu durum ve ülke siyaseti ile yakından ilgilendiğini anlattı.

Siyasi deneyimin sadece seçilmekle başlamadığını, ülkeye duyarlı olan herkesin ülke siyasetini yakından takip ettiğini ifade eden Siber, 2009’da yapılan milletvekilliği seçimleriyle birlikte aktif siyasete atıldığını, muhalefet milletvekili olarak görev yaptığı bu süre içinde, hep hak ve adalet ilkesini savunduğunu, temiz ve hesap verilebilir politika ile ancak siyasetin güven kazanacağına vurgu yaptığını belirtti.

Siber, milletvekili olduğu dönemde petrol dolum tesisine şiddetle karşı çıktığını kaydederek, özellikle sağlık, çevre konusunda etkin adımlar atılması gerektiğini hep vurguladığını söyledi. Ülkedeki siyasi kültürün arzulanan bir siyaset kültürü olmadığını belirten Siber, bunun değişmesi için de hem halkımıza hem siyasetçiye, hem de yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu kaydetti.

“PARA VE YASA GEREKTİRMEDEN YAPILACAK İŞLER YAPTIK”

Başbakanlık görevini yürüttüğü esnada maddi kaynak ve yasa gerektirmeyecek icraatlar üzerine yoğunlaştıklarını ifade eden Siber, toplumun ve milletvekili olarak kendisinin de büyük tepki gösterdiği petrol dolum tesisi gibi kirli bir yatırımı iptal ettiklerini söyledi. Siber, bunun yanı sıra 260 dönüm sahili “sahiller halkındır, şahıslara verilemez” ilke ve yasasına uygun olarak tekrar halka kazandırdıklarını belirtti.

Başbakanlık döneminde herkesin başbakanı olarak görev yaptığını tüm halkı kucakladığını, hak ve adalet ilkesine ve yasalara saygı duyarak çalıştığını belirten Siber, yıllardır Meclis’ten geçmeyen gıda güvenliği için tüzük çalışması yaptıklarını ve bu tüzüğün yasanın Meclis’ten geçmesi için bir nevi katalizör rol oynadığını söyledi.

“ÖNCELİĞİMİZ GÜVEN VEREN SİYASET”

Başbakanlık döneminde yaptıkları icraatlardan dolayı vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldıklarının altını çizen Siber, ardından Meclis Başkanlığı görevine seçildiğini söyledi. Yıllardır Meclis’ten geçmeyen Gıda Güvenliği Yasası’nı hayata geçirdiklerini anlatan Siber, temiz siyasete çok önem verdiklerini belirtti.

Başbakanlık döneminde temiz, şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalarak politika ürettiklerini vurgulayan Siber, Meclis Başkanlığı görevinde de aynı ilkeleri benimseyerek çalıştığını ifade etti.

Siber, “Meclis Başkanı olarak yetkim fazla yok ama Meclis çalışmalarının tüzüğe uygun olması için büyük gayret sarf ettim. Tarihinde ilk kez meclis saatinde toplanmaya başladı. Meclis İç Tüzüğü ilk kez bu dönemde değişti. Komiteler daha verimli çalışmaya başladı” şeklinde konuştu.

“Ayrıca yine ilk kez Meclis Başkanı olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Halen 7 tane sosyal sorumluluk projesi sürüyor” diyerek, Lefkoşa’da Girne Kapısı ve etraftaki alanın düzenlenmesi proje yarışmasını örnek gösterdi.

“SORUN SİSTEMDEDİR”

Daha güvenilir, daha itibar duyulan bir siyaset için Siyasal Partiler Yasası’nı hayata geçireceklerini belirten Sibel Siber, seçildikten sonra parti değiştirmenin bu yasayla engelleneceğini söyledi. Şu sıralar yaşanan transferlere sistemin engel olmadığını belirterek, “Eğer sistemlerimiz tamam değilse, o zaman hep şikayet ederiz” dedi.

Siber, Siyasal Partiler Yasası’nın yanı sıra Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile Kamu Reformu Yasası’nı da en kısa sürede yürürlüğe koyma arzusunda olduklarını dile getirerek, böylelikle siyasete ve siyasetçiye güvenin artacağını söyledi.

“ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİ LOBİ FAALİYETLERİ İÇİN KULLANACAĞIM”

Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber, Cumhurbaşkanı’nın lobicilik faaliyetlerinde büyük görev üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Uluslararası alanda ne kadar etkin lobi çalışması yaparsanız müzakere masasında da o kadar güçlü olursunuz” dedi.

“Haklı olmanız size hakkınızı verecekler anlamına gelmiyor. Kendinizi anlattığınız ölçüde anlaşılırsınız” diyen Siber, bu konuda üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümündeki akademisyenler ve Dışişleri Bakanlığı’nın deneyimli personeliyle Cumhurbaşkanlığı’nın ortak lobi çalışması yapması gerektiğinin altını çizdi.

Siber, kurumlar arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti ve örtülü ödeneğin tam da bu maksatlar için kullanılması gerektiğini söyledi.