CTP, bazı üyeleri hakkında “kesin ihraç“ talebiyle disiplin işlemleri başlattı

“PARTİNİN OLURU OLMADAN BAĞIMSIZ ADAY OLMAK VEYA DİĞER ADAYLARIN PROPAGANDASINI YAPMAK KESİN İHRAÇLA CEZALANDIRILAN DİSİPLİN SUÇUDUR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), parti tüzüğüne uymayan bazı üyeleri hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin işlemleri başlattığını açıkladı.

CTP, parti tüzüğüne göre, “Seçimlerde parti oluru olmaksızın bağımsız aday olmanın, diğer partilerin veya adayların propagandasını yapmanın veya parti aleyhine çalışmanın” kesin ihraçla cezalandırılan bir disiplin suçu olduğunu hatırlattı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, 24 Haziran yerel seçimlerinde aday olacak belediye başkan adaylarının parti tüzüğü gereği belirlenip ilan edildiği hatırlatılarak, adaylar şöyle sıralandı:

“Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif, Akıncılar Belediye Başkan adayı Hasan Barbaros, Alayköy Belediye Başkan adayı Hulusi Manisoy, Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi, Dipkarpaz Belediye Başkan adayı Suphi Coşkun, Geçitkale Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, Mehmetçik Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Yeni Boğaziçi Belediye Başkan adayı Sertaç Yalçın.”

Açıklamada, disiplin işlemleri başlatılma gerekçesiyle ilgili şu ifadeler de yer aldı:

“Parti tüzüğümüzün ilgili maddelerine göre, ‘Seçimlerde parti oluru olmaksızın bağımsız aday olmak, diğer partilerin veya adayların propagandasını yapmak veya parti aleyhine çalışmak’ parti üyesinin üyelik kaydının silinmesi ve parti ile olan tüm ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğuran en ağır disiplin cezası olan ‘kesin ihraç’ cezası ile cezalandırılan bir disiplin suçudur. Bu çerçevede CTP yetkili organlarının bu suçu işleyen parti üyeleri ile ilgili olarak gerekli disiplin işlemlerini ‘kesin ihraç’ talebi ile başlattığını kamuoyunun bilgisine getiririz.”

