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CTP Annan’ın ölümü üzerine açıklama yaptı

CTP Annan’ın ölümü üzerine açıklama yaptı

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:19
CTP Annan’ın ölümü üzerine açıklama yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, BM’nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın ölümü üzerine açıklama yaptı.

CTP açıklamasında şöyle denildi:

"Kıbrıslı Türklerin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olan kapsamlı çözüm planına ismini veren BM Eski Genel Sekreteri Sn. Kofi Annan'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Dünya barışına yapmış olduğu katkılardan ötürü Nobel Barış Ödülü ile onurlandırılmış olan Kofi Annan, Afrikalı ilk BM Genel Sekreteri olarak da insanlık tarihine geçmiştir.

Kıbrıs sorununun kalıcı bir şekilde çözülmesi, sürdürülebilir barış ortamına ulaşılması ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası anlamda hak ettiği yeri alması için ciddi bir çaba ortaya koymuş olan Kofi Annan Kıbrıslı Türkler tarafından her zaman saygı ve sevgi ile anılacaktır."
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 18:55
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